Οι σχέσεις δεν χτίζονται από τη μία μέρα στην άλλη ούτε βασίζονται μόνο στο συναίσθημα ή στη χημεία της αρχής. Στην πορεία του χρόνου, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες και στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον όταν τα πράγματα δεν είναι ιδανικά.

Οι σχέσεις που αντέχουν δεν είναι απαραίτητα «τέλειες», αλλά χαρακτηρίζονται από συνέπεια, σεβασμό και κοινή προσπάθεια.

Αυτά είναι κάποια ξεκάθαρα σημάδια ότι μια σχέση έχει τις προϋποθέσεις να αντέξει στον χρόνο και στις δυσκολίες.



Ειλικρίνεια χωρίς φόβο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του yahoo.com η απόλυτη ειλικρίνεια δεν σημαίνει σκληρότητα ή έλλειψη φίλτρου. Σημαίνει ότι μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για όσα νιώθουμε, χρειαζόμαστε ή έχουμε κάνει λάθος, χωρίς φόβο απόρριψης ή κριτικής.

Όταν επικοινωνούμε χωρίς μάσκες, χτίζουμε βαθιά εμπιστοσύνη. Σταματάμε να μαντεύουμε τι σκέφτεται ο άλλος και αρχίζουμε να λειτουργούμε ως ομάδα, με καθαρούς κανόνες και ειλικρίνεια.



Δυνατή βάση εμπιστοσύνης και σεβασμού

Η εμπιστοσύνη λοιπόν είναι από τους πιο καθοριστικούς δείκτες μιας σχέσης με διάρκεια. Όταν δεν υπάρχει η ανάγκη να ελέγχουμε συνεχώς ο ένας τον άλλο ούτε στα τηλέφωνα ούτε στις προθέσεις τότε ενισχύεται το αίσθημα της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Σε άρθρο του forbes.com αναφέρεται ότι ο σεβασμός στο τι νιώθει ο άλλος, η αποδοχή χωρίς κριτική και η αίσθηση ότι ο σύντροφος έχει τα “καλύτερα σου στο μυαλό του” δυναμώνουν τη σχέση.

Στο thesun.co.uk αναφέρεται αντίθετα, πώς η έλλειψη εμπιστοσύνης, η αποφυγή της πραγματικότητας και η πικρία που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου είναι συμπεριφορές που οι ειδικοί θεωρούν ότι ρίχνουν τη σχέση σε μαρασμό αν δεν αντιμετωπιστούν.

Υπεύθυνη στάση απέναντι στα οικονομικά

Όπως αναφέρει το yahoo.com τα χρήματα είναι από τα πιο συχνά σημεία έντασης σε μια σχέση. Η οικονομική ωριμότητα δεν αφορά το πόσα κερδίζουμε, αλλά το πώς διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας μαζί.

Όταν είμαστε ανοιχτοί για εισοδήματα, έξοδα και υποχρεώσεις και θέτουμε κοινούς στόχους, μειώνεται το άγχος και ενισχύεται η εμπιστοσύνη. Τα οικονομικά γίνονται κοινή υπόθεση, όχι πεδίο σύγκρουσης.



Διαχείριση συναισθημάτων

Όλοι έχουμε στιγμές έντασης. Η συναισθηματική αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τι νιώθουμε χωρίς να ξεσπάμε ή να πληγώνουμε τον άλλον.

Όταν μπορούμε να εκφράζουμε θυμό, απογοήτευση ή άγχος με ψυχραιμία, δημιουργούμε έναν χώρο όπου η επικοινωνία παραμένει ασφαλής, ακόμη και στις πιο δύσκολες συζητήσεις.

Κοινή προσπάθεια και συνεργασία σε ζευγάρι τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το psu.edu όταν μιλάμε για κοινή προσπάθεια και συνεργασία μέσα σε μια ρομαντική σχέση, εννοούμε κάτι πολύ περισσότερο από απλή συνύπαρξη: Είναι η αίσθηση ότι εργαζόμαστε μαζί για να χτίσουμε μια σταθερή και ικανοποιητική ζωή και όχι απλώς για να συνυπάρχουμε.

Όταν οι σύντροφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως κοινό «εμείς» και όχι ως ατομική μάχη του καθενός, μπορούν να χτίσουν πιο υγιή σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την αλληλοϋποστήριξη και την αποδοχή.

Φιλία και κοινή ζωή, όχι απλά έλξη

Στη nypost.com αναφέρεται πώς οι ερευνητές κοινωνικών επιστημών επισημαίνουν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο σε μια σταθερή σχέση δεν είναι μόνο το πάθος ή η αρχική έλξη, αλλά η βαθιά φιλία που αναπτύσσεται μέσα στη σχέση.

Όταν δύο άνθρωποι είναι πρώτα καλοί φίλοι, μοιράζονται ενδιαφέροντα, χιούμορ, αξίες και εμπιστοσύνη, τότε ακόμα και όταν περνούν κρίσεις, η σχέση έχει περισσότερες πιθανότητες να κρατήσει.

Υγιή όρια και αμοιβαία στήριξη

Το forbes.com επισημαίνει πώς υγιή όρια μέσα στη σχέση όπως ο χρόνος για τον εαυτό μας και σεβασμός στις ατομικές ανάγκες δεν αποδυναμώνουν το δεσμό, αλλά αντίθετα τον ενισχύουν.

Ταυτόχρονα, μια σχέση που αντέχει έχει σταθερή αμοιβαία υποστήριξη: Είμαστε εκεί για τον άλλο στις δυσκολίες, χτίζουμε κοινές συνήθειες και δείχνουμε συστηματικά ότι νοιαζόμαστε.



Καμία σχέση δεν είναι στατική, όλες εξελίσσονται και δοκιμάζονται. Το θετικό είναι ότι τα στοιχεία που κάνουν μια σχέση ανθεκτική δεν είναι έμφυτα, αλλά μπορούν να καλλιεργηθούν με συνειδητή προσπάθεια και αμοιβαία διάθεση. Όταν υπάρχει επικοινωνία, σεβασμός και πραγματικό ενδιαφέρον, ακόμη και οι δυσκολίες μπορούν να γίνουν αφορμή για μεγαλύτερη σύνδεση.

Με πληροφορίες από yahoo.com, forbes.com, thesun.co.uk, psu.edu και nypost.com