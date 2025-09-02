Το 26% των εφήβων ηλικίας 13 έως 17 ετών δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το ChatGPT για τις σχολικές τους εργασίες σε έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθηκε το 2024. Τα AI chatbots έχουν γίνει πιο διαδεδομένα από τότε, οπότε το νούμερο μπορεί να είναι μεγαλύτερο τώρα.

Ως καθηγητής, έχω μια λέξη για όταν οι μαθητές ζητούν από τα chatbots να γράψουν τις εργασίες τους: Λέγεται αντιγραφή. Το πιο σημαντικό είναι ότι τους εξαπατά και τους στερεί την ευκαιρία να μάθουν. Δυστυχώς, είναι εύκολο για τα παιδιά να τη γλιτώσουν, επειδή τα εργαλεία για την ανίχνευση του περιεχομένου που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι αξιόπιστα. Έτσι, όταν οι εκπαιδευτικοί βαθμολογούν τα γραπτά, δεν μπορούμε πάντα να καταλάβουμε αν χρησιμοποιήθηκε ή όχι.

Advertisement

Advertisement

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό οι γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους για το πότε πρέπει – και πότε δεν πρέπει – να χρησιμοποιήσουν Τεχνητή Νοημοσύνη αυτή τη σχολική χρονιά.

«Ας βεβαιωθούμε ότι (τα παιδιά) χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης αντί για να ….κόβουν δρόμο», δηλώνει ο Ρόμπι Τόρνεϊ, ανώτερος διευθυντής για τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης στο Common Sense Media, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που υποστηρίζει υγιείς επιλογές μέσων ενημέρωσης για τα παιδιά.

Ιδού πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό

Ας χρησιμοποιούμε την ΤΝ για διδασκαλία και καταιγισμό ιδεών, όχι για να σκεφτόμαστε ή να γράφουμε

Πρώτον, ας μιλήσουμε στα παιδιά για το γιατί ο στόχος τους πρέπει να είναι «να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται», δηλώνει ο Τόρνεϊ. Αν η ΤΝ κάνει τη δουλειά τους αντί αυτών, «τους αφαιρεί αυτή την ευκαιρία».

Ωστόσο, η ΤΝ μπορεί να τα βοηθήσει να μάθουν. Ο Τόρνεϊ προτείνει να τη χρησιμοποιούν ως «δάσκαλο». «Μπορεί να είναι εξαιρετική για να εξηγεί δύσκολες έννοιες ή να τους βοηθά να “ξεκολλήσουν”, αλλά η πρωτότυπη σκέψη και η εργασία πρέπει να είναι δική τους», λέει.

Advertisement

Η ΤΝ μπορεί επίσης να βοηθήσει στην δημιουργία ιδεών, λέει ο Τόρνεϊ, αλλά στη συνέχεια οι μαθητές θα πρέπει να σκέφτονται και να γράφουν μόνοι τους

Είναι σημαντικό να εξηγούμε γιατί αυτοί οι κανόνες είναι σημαντικοί. «Ο εγκέφαλός μας είναι σαν ένας μυς», δηλώνει ο ίδιος. «Τα παιδιά δεν θα μάθουν δεξιότητες αν δεν τις εξασκούν».

Ας μην πιστεύουμε ό,τι μας λέει η ΤΝ – κι ας βρούμε την άκρη μαζί

Advertisement

Τα chatbots λένε στους χρήστες πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Αυτό ονομάζεται παραίσθηση και συμβαίνει συνεχώς.

Άλλες φορές, τα chatbots απλώς παραλείπουν πράγματα. Για παράδειγμα, πρόσφατα οι φοιτητές μου υπέβαλαν εργασίες σχετικά με (τι άλλο;) την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ορισμένες από αυτές ήταν απίστευτα παρόμοιες, πράγμα που πάντα μου «χτυπάει καμπανάκι» ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να τις έχει δημιουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση, πολλοί φοιτητές ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι δεν υπάρχει καμία ομοσπονδιακή νομοθεσία (σ.σ. ΗΠΑ) για να βοηθήσει τα θύματα της σύγχρονης παραπληροφόρησης (deepfakes).

Ετσι, λοιπόν, είναι σημαντικό να μην αποδεχόμαστε τις απαντήσεις της AI ως έγκυρες , αλλά να διδάσκουμε τα παιδιά μας πως να ελέγχουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Advertisement

Είναι σπουδαίο να κάνουμε αυτό το πείραμα μαζί με τα παιδιά μας. Κι οι γονείς δεν θα πρέπει να αισθάνονται εκφοβισμένοι για να το κάνουν αυτό επειδή δεν κατανοούν πλήρως πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί στην ΤΝ για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να την χρησιμοποιούν με σύνεση, και το να παραμένουμε εμπλεκόμενοι στις ερωτήσεις και την εξερεύνηση μαζί τους μπορεί να τους διδάξει τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για το μέλλον», δηλώνει πάντα ο Τόρνεϊ.

Αυτό είναι σημαντικό, διότι, είτε μας αρέσει είτε όχι, τα chatbots είναι μάλλον εδώ για να μείνουν. «Η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω διεπαφών Τεχνητής Νοημοσύνης θα γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη για τα παιδιά», δηλώνει ο Τόρνεϊ, «με τον ίδιο τρόπο που η πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο έχει ήδη γίνει συνηθισμένη για τα παιδιά».

Advertisement

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει με τις σχολικές εργασίες αλλά όχι με προσωπικές συμβουλές

Advertisement

Είναι επίσης σημαντικό να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν προσωπικές συμβουλές από chatbots ή να μοιράζονται ιδιωτικές πληροφορίες μαζί τους.

Είναι εύκολο για τα παιδιά να ξεχάσουν ότι τα AI chatbots είναι τεχνολογία, δηλώνει ο Τόρνεϊ. «Γνωρίζουμε ότι τα μικρότερα παιδιά συχνά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πραγματικό πρόσωπο ή ένας φίλος», σημειώνει.

Μια ανησυχία είναι ότι τα chatbots, τα οποία είναι εκπαιδευμένα να διεξάγουν ρομαντικές συνομιλίες, θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σεξουαλικές συζητήσεις με τα παιδιά. Θα μπορούσαν επίσης να τους δώσουν κακές συμβουλές, να ενθαρρύνουν επιβλαβείς σκέψεις ή ακόμη και να αντικαταστήσουν τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Advertisement

Τα παιδιά θα μπορούσαν επίσης κατά λάθος να δημοσιοποιήσουν ιδιωτικές πληροφορίες μέσω των chatbots, προειδοποιεί ο Τόρνεϊ. Επομένως, είναι σημαντικό να τους μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει ποτέ να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τέλος, ας ορίσουμε σαφείς οικογενειακούς κανόνες για το πότε χρησιμοποιούνται τα chatbots. Ας εξετάσουμε το ενδεχόμενο να επιτρέπουμε στα παιδιά να χρησιμοποιούν chatbots σε χώρους όπως το οικογενειακό δωμάτιο, αλλά όχι στα υπνοδωμάτια όπου δεν μπορούν να επιβλέπονται, δηλώνει ο Τόρνεϊ. Κι ας καθιερώσουμε ώρες χωρίς τεχνολογία – όπως κατά τη διάρκεια των γευμάτων και πριν τον ύπνο – κατά τις οποίες κανείς δεν ασχολείται με την τεχνολογία.

Τα παιδιά μας πιθανότατα θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθηθούν στις σχολικές τους εργασίες – αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Τα chatbots έχουν γίνει τόσο διαδεδομένα που η κατανόηση του τρόπου χρήσης τους αποτελεί δεξιότητα ζωής για τα παιδιά μας.

Γι’ αυτό θα πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά να χρησιμοποιούν την ΤΝ για να τα βοηθήσουν να μάθουν, όχι για να κάνει τη δουλειά τους γι’ αυτά – και να αμφισβητούν όλα όσα τους λένε τα chatbots. Ένας τρόπος για να το διδάξουμε αυτό είναι χρησιμοποιώντας chatbots από κοινού.

Τα παιδιά πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να απευθύνονται σε πλατφόρμες TN για συμβουλές. Ακόμα κι αν ακούγονται ανθρώπινες, δεν είναι αληθινές. Αλλά το να μπει η TN εμπόδιο στη μάθησή τους θα γίνει σίγουρα πραγματικότητα.

ΠΗΓΗ: Cnn.com