Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το τελευταίο διάστημα τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά: μικρές αυτοκόλλητες ταινίες πάνω στη μύτη, που υπόσχονται να ανοίξουν τις ρινικές διόδους και να κάνουν την αναπνοή μας πιο εύκολη στον ύπνο. Είναι εύκολες στη χρήση, δεν χρειάζονται συνταγή και έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς ως μια γρήγορη λύση για το ροχαλητό.

Αλλά πριν εφαρμόσουμε μία στη μύτη μας με την ελπίδα ότι θα χαρίσει σε εμάς και στον άνθρωπο που κοιμάται δίπλα μας έναν ήσυχο βράδυ, αξίζει να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούν να κάνουν και πότε δεν είναι αρκετές.

Advertisement

Advertisement

Πώς λειτουργούν οι ρινικές ταινίες;

Το Sleep Foundation σημειώνει ότι οι ρινικές ταινίες τοποθετούνται εξωτερικά, πάνω στη μύτη, και τραβούν απαλά τα ρουθούνια προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διευρύνουν το μπροστινό μέρος των ρινικών διόδων και να μειώσουν την αντίσταση στη ροή του αέρα, κάνοντάς μας να αναπνέουμε πιο εύκολα από τη μύτη.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν περισσότερο νόημα όταν το ροχαλητό συνδέεται με βουλωμένη ή στενή μύτη, για παράδειγμα εξαιτίας αλλεργιών, κρυολογήματος ή ανατομικών προβλημάτων όπως ένα στραβό διάφραγμα. Το NHS αναφέρει τις ρινικές ταινίες και τους ρινικούς διαστολείς ως μία από τις επιλογές όταν η αιτία του ροχαλητού βρίσκεται στη στένωση ή την απόφραξη των ρινικών αεραγωγών.

Δεν είναι όμως λύση για κάθε είδους ροχαλητό

Και εδώ βρίσκεται η βασική λεπτομέρεια. Η Cleveland Clinic αναφέρει ότι το ροχαλητό δεν ξεκινά πάντα από τη μύτη. Όταν κοιμόμαστε, οι μύες του λαιμού χαλαρώνουν και οι αεραγωγοί μπορεί να στενεύουν, με αποτέλεσμα οι γύρω ιστοί να δονούνται καθώς περνά ο αέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο κι αν ανοίξουμε τη μύτη, η πραγματική αιτία βρίσκεται βαθύτερα.

Η Mayo Clinic σημειώνει επίσης ότι οι ρινικές ταινίες μπορούν να διευκολύνουν τη ρινική αναπνοή, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές για την αποφρακτική υπνική άπνοια.

Τελικά μειώνουν το ροχαλητό;

Η εικόνα από τις έρευνες δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο ίσως αφήνουν να εννοηθεί ορισμένες διαφημίσεις. Μελέτες δείχνουν ότι οι ρινικές ταινίες μπορούν να βελτιώσουν τη ροή του αέρα από τη μύτη, όμως δεν έχει αποδειχθεί με συνέπεια ότι μειώνουν σημαντικά το ροχαλητό σε όλους.

Μάλιστα, μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2017 δεν βρήκε σημαντική βελτίωση στον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας, στον κορεσμό οξυγόνου ή στον δείκτη ροχαλητού σε ανθρώπους με αποφρακτική υπνική άπνοια που χρησιμοποίησαν ρινικούς διαστολείς.

Advertisement

Και τα νεότερα δεδομένα δεν αλλάζουν δραματικά την εικόνα. Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2026 και συμπεριέλαβε 17 μελέτες με 496 συμμετέχοντες δεν εντόπισε σημαντικές διαφορές σε δείκτες όπως το ροχαλητό, η οξυγόνωση ή ο χρόνος ύπνου. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι ρινικοί διαστολείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική θεραπεία για τις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, αν και μπορεί να έχουν βοηθητικό ρόλο σε ορισμένους ανθρώπους με ήπια συμπτώματα ή ρινική συμφόρηση.

Άρα αξίζει να τις δοκιμάσουμε;

Μπορούμε, αρκεί να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες. Το yahoo.com σημειώνει ότι οι ρινικές ταινίες είναι εύκολες στη χρήση και γενικά θεωρούνται χαμηλού ρίσκου. Αν αισθανόμαστε ότι δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε από τη μύτη, μπορεί να μας προσφέρουν υποκειμενικά καλύτερη ροή αέρα και σε κάποιους ανθρώπους να περιορίσουν το ροχαλητό.

Δεν χρειάζεται, επομένως, να τις αντιμετωπίζουμε ούτε ως θαυματουργή θεραπεία ούτε ως εντελώς άχρηστες. Αν το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στη μύτη, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μας βοηθήσουν. Αν όμως το ροχαλητό προέρχεται από τον λαιμό ή σχετίζεται με υπνική άπνοια, μια ταινία στη μύτη δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την αιτία.

Advertisement

Πότε το ροχαλητό χρειάζεται έλεγχο

Υπάρχει, όμως, μια περίπτωση που δεν πρέπει να αρκεστούμε σε ένα αυτοκόλλητο. Αν ροχαλίζουμε συστηματικά και έντονα, ξυπνάμε με αίσθημα πνιγμού ή λαχάνιασμα, κάποιος παρατηρεί ότι σταματάμε να αναπνέουμε στον ύπνο ή νιώθουμε έντονη υπνηλία και κόπωση μέσα στην ημέρα, καλό είναι να μιλήσουμε με γιατρό.

Αυτά μπορεί να είναι σημάδια αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, μιας διαταραχής κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα στη διάρκεια του ύπνου. Η Cleveland Clinic επισημαίνει ότι το έντονο ροχαλητό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελεί ένδειξη αυτής της κατάστασης και χρειάζεται αξιολόγηση όταν συνοδεύεται από συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλο ή «πνίξιμο» στον ύπνο.

Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;

Οι ρινικές ταινίες δεν είναι η μοναδική επιλογή. Το να κοιμόμαστε στο πλάι αντί ανάσκελα, να περιορίζουμε το αλκοόλ πριν από τον ύπνο και, όταν υπάρχει περιττό βάρος, να προσπαθούμε να το μειώσουμε, είναι μερικές από τις αλλαγές που μπορούν να βοηθήσουν. Η Mayo Clinic και η Cleveland Clinic προτείνουν επίσης την αντιμετώπιση της ρινικής συμφόρησης και την αποφυγή ηρεμιστικών πριν από τον ύπνο, όταν αυτό είναι δυνατό και σύμφωνα με ιατρική συμβουλή.

Advertisement

Επομένως, μπορούμε να δοκιμάσουμε τις ρινικές ταινίες, ειδικά αν νιώθουμε ότι η μύτη είναι το σημείο που δυσκολεύει την αναπνοή μας. Απλώς δεν χρειάζεται να περιμένουμε από ένα μικρό αυτοκόλλητο να λύσει κάθε μορφή ροχαλητού. Αν το πρόβλημα είναι επίμονο ή συνοδεύεται από παύσεις στην αναπνοή και έντονη υπνηλία, το σημαντικότερο είναι να βρούμε την πραγματική αιτία.

Με πληροφορίες από Sleep Foundation,Cleveland Clinic,Mayo Clinic, yahoo.com

Advertisement