Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κομπούχα είναι ένα ρόφημα που παρασκευάζεται μέσω της ζύμωσης τσαγιού και ζάχαρης με τη χρήση ειδικής συμβιωτικής καλλιέργειας μικροοργανισμών.

Πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Aberystwyth επιβεβαίωσε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός απορροφά και μεταβολίζει τις βιοδραστικές ενώσεις και τις πολυφαινόλες που περιέχονται στο ρόφημα.

Ωστόσο, η έρευνα δεν διαπίστωσε σημαντική επίδραση της καθημερινής κατανάλωσης κομπούχας στην απόκριση του οργανισμού απέναντι σε συνθήκες έντονου στρες.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα υφιστάμενα κλινικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα και δεν επαρκούν για την απόδειξη συγκεκριμένων οφελών στην υγεία ή την πρόληψη ασθενειών.

Η συνολική ποιότητα της διατροφής παραμένει πιο σημαντική από την κατανάλωση μεμονωμένων προϊόντων που προβάλλονται για τις πιθανές ευεργετικές τους ιδιότητες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η kombucha (κομπούχα) έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τα καταστήματα υγιεινής διατροφής στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για ένα ρόφημα με βάση το τσάι, το οποίο παρασκευάζεται μέσω ζύμωσης και καταναλώνεται εδώ και αιώνες σε περιοχές της Ασίας.

Πιο συγκεκριμένα, παρασκευάζεται από τσάι και ζάχαρη, με την προσθήκη του λεγόμενου SCOBY -μιας συμβιωτικής καλλιέργειας βακτηρίων και ζυμομυκήτων. Οι μικροοργανισμοί αυτοί αξιοποιούν τη ζάχαρη κατά τη διαδικασία της ζύμωσης και παράγουν, μεταξύ άλλων, οργανικά οξέα και άλλες βιοδραστικές ενώσεις. Παράλληλα, η κομπούχα περιέχει πολυφαινόλες που προέρχονται από το τσάι.

Advertisement

Advertisement

Η σύστασή της ωστόσο, δεν είναι πάντοτε ίδια. Μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος του τσαγιού, τους μικροοργανισμούς που περιέχει το SCOBY, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της ζύμωσης.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Aberystwyth στη Βρετανία θέλησαν να εξετάσουν τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν καταναλώνουμε κομπούχα σε καθημερινή βάση.

Πραγματοποίησαν μια μελέτη διάρκειας οκτώ εβδομάδων με 40 υγιείς ενήλικες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Η μία κατανάλωνε καθημερινά κομπούχα και η άλλη ένα αρωματισμένο νερό. Ούτε οι συμμετέχοντες ούτε οι ερευνητές γνώριζαν ποιος λάμβανε την κομπούχα μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη.

Οι αναλύσεις αίματος και ούρων πριν και μετά αποκάλυψαν μεταβολές σε ουσίες που σχετίζονται με συστατικά της κομπούχας, μεταξύ των οποίων οι πολυφαινόλες του τσαγιού. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι βιοδραστικές ενώσεις του ροφήματος πράγματι απορροφώνται και μεταβολίζονται από τον οργανισμό.

Αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως η κομπούχα προλαμβάνει ασθένειες ή βελτιώνει συνολικά την υγεία.

Advertisement

Μπορεί να μειώσει το στρες;

Ένας από τους στόχους των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν εάν η καθημερινή κατανάλωση κομπούχας επηρεάζει την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα δεν επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σημαντική επίδραση στην απόκριση των συμμετεχόντων σε συνθήκες έντονου στρες και βεβαίως, το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μείωση του στρες αναφέρεται στα οφέλη που συχνά αποδίδονται στο συγκεκριμένο ρόφημα.

Advertisement

Τι γνωρίζουμε για το έντερο

Η εικόνα παραμένει ενδιαφέρουσα, αλλά όχι ακόμη ξεκάθαρη. Συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2025 και εξέτασε οκτώ κλινικές δοκιμές διαπίστωσε ενδείξεις ότι η κομπούχα ενδέχεται να επηρεάζει τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος και ορισμένα γαστρεντερικά συμπτώματα. Τα αποτελέσματα σχετικά με τον μεταβολισμό της γλυκόζης, ωστόσο, δεν ήταν συνεπή.

Οι διαθέσιμες κλινικές μελέτες εξακολουθούν να είναι λίγες, με σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων και σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνθεση της κομπούχας που εξετάζεται κάθε φορά. Γι’ αυτό και δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για πολλά από τα οφέλη που της αποδίδονται.

Advertisement

Η κομπούχα μπορεί με άλλα λόγια, να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς αυτό να την καθιστά «θαυματουργό» ρόφημα. Όπως επισημαίνει η ερευνήτρια Amanda Lloyd, μεγαλύτερη σημασία από την κατανάλωση ενός προϊόντος που προβάλλεται για τα πιθανά οφέλη του έχει η συνολική ποιότητα της διατροφής μας.

Με πληροφορίες από BBC, Aberystwyth University, Fermentation

Advertisement