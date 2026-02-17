Σε μια προσπάθεια να κερδίσουμε χώρο στο σπίτι, συχνά καταλήγουμε να αποθηκεύουμε αντικείμενα όπου «βρούμε». Όμως, δεν είναι όλα τα σημεία εξίσου ασφαλή ή πρακτικά. Ορισμένοι χώροι μπορεί να προκαλέσουν φθορές στα πράγματά μας, να δημιουργήσουν κινδύνους για την ασφάλεια μας ή να δυσκολέψουν την καθημερινότητά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πριν λοιπόν μετατρέψουμε κάθε γωνιά σε αποθηκευτικό χώρο, αξίζει να γνωρίζουμε ποια σημεία του σπιτιού καλό είναι να μένουν ελεύθερα και γιατί.

Χώροι κάτω από νεροχύτες και χωρίς προστασία

Το homesandgardens.com αναφέρει πώς ο χώρος κάτω από τον νεροχύτη μπορεί να φαίνεται βολικός για αποθήκευση, αλλά είναι κρύος και έχει υγρασία, κάτι που επιταχύνει τη φθορά των αντικειμένων ειδικά χημικών, σφραγισμένων κονσερβών ή άλλων προϊόντων που επηρεάζονται από υγρασία. Αντί να γεμίζουμε αυτό το σημείο, επιλέγουμε ασφαλείς χώρους αποθήκευσης ή στεγανά δοχεία για να προστατεύσουμε τα πράγματα.



Χώροι κοντά σε πηγές θερμότητας

Σύμφωνα με τον Νικολάι Άλεν επαγγελματία πυροσβέστη και όπως αναφέρει στο realsimple.com, δεν αποθηκεύουμε ποτέ αντικείμενα γύρω από καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, λέβητες, σόμπες ή φορητά θερμαντικά. Χαρτόκουτα, ρούχα, πλαστικά και καθαριστικά μπορούν να αναφλεγούν ή να αλλοιωθούν από τη θερμότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Χώροι όπως σοφίτες, γκαράζ και υπόγεια χωρίς κλιματισμό

Όπως εξηγεί το thelockup.com ,οι σοφίτες, τα γκαράζ και τα υπόγεια έχουν ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας και συχνά εύκολη πρόσβαση από έντομα ή τρωκτικά. Αυτό καθιστά αυτούς τους χώρους ακατάλληλους για αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα, στο νερό ή σε φθορές από ζώα, όπως ξύλινα έπιπλα, χαλιά, φωτογραφίες και ηλεκτρονικά.



Διάδρομοι, σκάλες και έξοδοι

Το realsimple.com αναφέρει πώς οι έξοδοι και οι διάδρομοι πρέπει να μένουν εντελώς ελεύθεροι. Αντικείμενα σε αυτά τα σημεία δυσκολεύουν τη διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, ειδικά σε χαμηλό φωτισμό. Προτιμάμε κρεμάστρες τοίχου ή παπουτσοθήκες αντί για αντικείμενα στο πάτωμα.



Με πληροφορίες από realsimple.com, homesandgardens.com και thelockup.com