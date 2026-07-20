Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ειδικοί στις σχέσεις υποστηρίζουν ότι το πρώτο ραντεβού αποτελεί ευκαιρία για διερεύνηση της συμβατότητας και όχι μια δοκιμασία εντυπωσιασμού.

Η έμφαση στην ενεργητική ακρόαση και την αυθεντική περιέργεια διευκολύνει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των δύο ατόμων.

Οι κοινές δραστηριότητες συμβάλλουν στη μείωση της αμηχανίας, επιτρέποντας στη συζήτηση να εξελιχθεί με φυσικό και αυθόρμητο τρόπο.

Η αποφυγή της υπερβολικής εξομολόγησης προσωπικών δεδομένων από την πρώτη συνάντηση προστατεύει την ανάπτυξη μιας υγιούς και σταδιακής γνωριμίας.

Τέλος, η εγκατάλειψη των τεχνητών κανόνων επικοινωνίας μετά το ραντεβού ενισχύει την ειλικρίνεια και την αμοιβαία ανταπόκριση στη νέα σχέση.

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Το πρώτο ραντεβού είναι για πολλούς από εμάς μια από τις πιο αγχωτικές κοινωνικές εμπειρίες. Θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση, να βρούμε κοινά σημεία και, πολλές φορές, καταλήγουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο πώς θα μας δει ο άλλος παρά το αν πραγματικά μας ταιριάζει.

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο λάθος. Οι ειδικοί στις σχέσεις υποστηρίζουν ότι το πρώτο ραντεβού δεν είναι μια «δοκιμασία» όπου πρέπει να μας επιλέξουν, αλλά μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε αν εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας.

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1. Πηγαίνουμε χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά ψάχνουμε

Πολλές φορές βγαίνουμε ραντεβού χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει τι αναζητούμε σε μια σχέση. Έτσι, είναι εύκολο να εντυπωσιαστούμε από τη χημεία ή την εμφάνιση και να αγνοήσουμε στοιχεία που θα αποδειχθούν σημαντικά αργότερα.

Όπως αναφέρει το HuffPost US, η έντονη έλξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δύο άνθρωποι είναι συμβατοί. Το πρώτο ραντεβού είναι κυρίως μια ευκαιρία να συλλέξουμε πληροφορίες και όχι να αποφασίσουμε αν βρήκαμε τον μελλοντικό σύντροφό μας.

2. Μιλάμε περισσότερο απ’ όσο ακούμε

Το άγχος μας κάνει συχνά να μιλάμε ασταμάτητα, όμως η ουσιαστική σύνδεση χτίζεται διαφορετικά.

Σύμφωνα με το Psychology Today, οι άνθρωποι γίνονται πιο συμπαθείς όταν δείχνουν πραγματική περιέργεια, κάνουν ερωτήσεις και ακούν ενεργητικά τον συνομιλητή τους, αντί να μονοπωλούν τη συζήτηση.

Η ισορροπία ανάμεσα στο να μοιραζόμαστε στοιχεία για τον εαυτό μας και να ενδιαφερόμαστε για τον άλλον είναι αυτή που δημιουργεί οικειότητα.

3. Μετατρέπουμε το ραντεβού σε… συνέντευξη

Είναι φυσικό να θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον άλλο άνθρωπο, όμως όταν οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς φυσική ροή, η συνάντηση μπορεί να μοιάζει περισσότερο με επαγγελματική συνέντευξη παρά με ραντεβού.

Γι’ αυτό αρκετοί ειδικοί προτείνουν δραστηριότητες όπως μια βόλτα στην πόλη, μια εξερεύνηση σε μια υπαίθρια αγορά ή ακόμη και ένα παιχνίδι μίνι γκολφ η μπόουλινγκ, ώστε η συζήτηση να κυλήσει πιο αυθόρμητα και να μειωθεί η αμηχανία. Όπως σημειώνει το HuffPost US, ένα κοινό βίωμα βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα τον άλλον χωρίς την πίεση της συνεχούς κουβέντας.

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4. Επενδύουμε συναισθηματικά πολύ γρήγορα

Ένα ευχάριστο πρώτο ραντεβού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε γνωρίσει τον ιδανικό σύντροφο.

Το Psychology Today επισημαίνει ότι στην αρχή γνωρίζουμε μόνο ένα μικρό μέρος της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου.

Η πραγματική εικόνα διαμορφώνεται σταδιακά, καθώς χτίζεται εμπιστοσύνη και αποκαλύπτονται περισσότερες πλευρές του χαρακτήρα του.

5. Μοιραζόμαστε πάρα πολλά από την πρώτη κιόλας συνάντηση

Η ειλικρίνεια είναι σημαντική, όμως άλλο πράγμα η αυθεντικότητα και άλλο η υπερβολική εξομολόγηση. Όπως επισημαίνει το Forbes, όταν αποκαλύπτουμε πολύ προσωπικές πληροφορίες από το πρώτο κιόλας ραντεβού, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί αμηχανία ή μια ψευδαίσθηση οικειότητας πριν ακόμη χτιστεί εμπιστοσύνη.

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Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνουμε τις πιο προσωπικές συζητήσεις να προκύπτουν σταδιακά, όσο εξελίσσεται η γνωριμία.

6. Παίζουμε… παιχνίδια μετά το τέλος του ραντεβού

Να στείλουμε μήνυμα αμέσως; Να περιμένουμε τρεις ημέρες; Να δείξουμε ενδιαφέρον ή θα φανεί υπερβολικό;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι παλιοί «κανόνες» του dating δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Αν περάσαμε όμορφα και θέλουμε να ξαναδούμε τον άλλον άνθρωπο, είναι προτιμότερο να το εκφράσουμε με φυσικό τρόπο, αντί να περιμένουμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επειδή «έτσι πρέπει».

Η περιέργεια ίσως είναι πιο σημαντική από την εντύπωση

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται από ειδικούς στις σχέσεις που επικαλείται η New York Post, σύμφωνα με τους οποίους ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα σύγχρονα πρώτα ραντεβού είναι ότι προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, αντί να παραμείνουμε ανοιχτοί και με περιέργεια να μάθουμε καλύτερα τον άνθρωπο απέναντί μας. Η αυθεντική περιέργεια και οι ουσιαστικές ερωτήσεις βοηθούν περισσότερο στη δημιουργία σύνδεσης από οποιαδήποτε «τέλεια» ατάκα ή εντυπωσιακή εμφάνιση.



Επιστημονικές αναλύσεις της συμπεριφοράς χρηστών σε εφαρμογές γνωριμιών δείχνουν ότι η επιτυχία μιας νέας γνωριμίας δεν εξαρτάται μόνο από την πρώτη εντύπωση, αλλά και από τη φυσική εξέλιξη της επικοινωνίας και την αμοιβαία ανταπόκριση. Με άλλα λόγια, η αυθεντικότητα και η σταδιακή γνωριμία φαίνεται να λειτουργούν καλύτερα από την προσπάθεια να δείξουμε μια «τέλεια» εκδοχή του εαυτού μας.

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Με πληροφορίες από HuffPost US, Psychology Today, Forbes, New York Post,







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