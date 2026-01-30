Η σωστή διατροφή είναι το κλειδί για τη διατήρηση της υγείας μας και της ενέργειάς μας καθημερινά.

Το μαγνήσιο, ένα βασικό μέταλλο που συχνά υποεκτιμούμε, παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των μυών, την υγεία της καρδιάς, την καλή διάθεση και την καλή λειτουργία του εγκεφάλου.

Προσθέτοντας στη διατροφή μας τα σωστά λαχανικά και τρόφιμα πλούσια σε μαγνήσιο, μπορούμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φυσικό τρόπο και να προλάβουμε διάφορες ελλείψεις.

Ποιες τροφές βοηθούν:

Για να διατηρήσουμε επαρκή επίπεδα μαγνησίου, προτιμάμε φυλλώδη λαχανικά, ολικής άλεσης δημητριακά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Η Ελίζαμπεθ Μουρ, ειδικός στη διατροφή, προτείνει σε άρθρο του goodhousekeeping.com να συνδυάζουμε διάφορα χρώματα λαχανικών για μέγιστη ποικιλία θρεπτικών συστατικών.

Σέσκουλο (Swiss chard): Μισό φλιτζάνι βρασμένο προσφέρει 150 mg μαγνησίου. Τα φύλλα περιέχουν ίνα, νάτριο, μαγνήσιο και φλαβονοειδή, ενώ τα κοτσάνια ποτάσιο.

Σπανάκι: Μισό φλιτζάνι βρασμένο προσφέρει 78,5 mg μαγνησίου, πλούσιο σε βιταμίνες Α, C, K και φυλλικό οξύ, με αντιοξειδωτικές ιδιότητες και προστασία στο ήπαρ.

Αγκινάρες: Μισό φλιτζάνι βρασμένα καρδιές παρέχει 35,3 mg μαγνησίου και φολικό οξύ και βιταμίνη C, ενώ η ινουλίνη τους λειτουργεί ως πρεβιοτικό.

Το άρθρο του thefooddata.com αναφέρει περαιτέρω λαχανικά:

Μπάμιες (οkra): Γνωστή ως “lady’s fingers”, προσφέρει αξιολογήσιμη ποσότητα μαγνησίου μαζί με αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Κ.

Λαχανάκια Βρυξελλών (Brussels sprouts): μικρά λαχανάκια με μέτρια περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και πολλά αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό.

Το medicalnewstoday.com επισημαίνει πώς αν και δεν κατατάσσεται στα λαχανικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι – έκπληξη! – το αβοκάντο και κάποιες ρίζες λαχανικών μπορούν να προσθέσουν επιπλέον μαγνήσιο στο διαιτολόγιό μας. Αυτά τα τρόφιμα είναι επίσης πλούσια σε καρδιοπροστατευτικά λιπαρά και φυτικές ίνες, ενισχύοντας συνολικά την υγεία.

Το goodhousekeeping.com αναφέρει επίσης:

Πατάτες: Μισό φλιτζάνι βρασμένες με φλούδα προσφέρει 17,2 mg μαγνησίου και ανθεκτικό άμυλο, με πιθανό όφελος στη διαχείριση διαβήτη και χοληστερίνης.

Λάχανίδα (Kale): Μισό φλιτζάνι βρασμένο περιέχει 14,75 mg μαγνησίου, πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, με προστασία σε γαστρικά έλκη και παχυσαρκία.

Ρόκα (Arugula): Μισό φλιτζάνι ωμή περιέχει 4,7 mg μαγνησίου και αντιοξειδωτικά, ενώ βοηθά την οδοντική υγεία μέσω ωφέλιμων νιτροβακτηρίων.

Με ποικιλία χρωμάτων, υφών και γεύσεων μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε μαγνήσιο, να στηρίξουμε το καρδιοαγγειακό μας σύστημα, την υγεία των οστών και τη μυϊκή λειτουργία, ενώ παράλληλα απολαμβάνουμε νόστιμα και χορταστικά γεύματα. Ένα καλά ισορροπημένο πιάτο μπορεί να γίνει καθημερινή πηγή ενέργειας και ευεξίας για όλους μας.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com , thefooddata.com και medicalnewstoday.com

