istock/ O εγκέφαλος χρειάζεται να ακούσει τις λέξεις, να τις επεξεργαστεί, να συγκρατήσει τις πληροφορίες στη μνήμη εργασίας και στη συνέχεια να τις μετατρέψει σε γραπτό λόγο, συντονίζοντας παράλληλα τις κινήσεις του χεριού.

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Η μελέτη κατέδειξε ότι άτομα με γνωστική διαταραχή παρουσιάζουν διαφορές στον χρόνο γραφής, στις επιμέρους κινήσεις του στυλό και στον συντονισμό κατά την υπαγόρευση.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία για να καταγράψουν την κίνηση του χεριού, διαπιστώνοντας ότι οι πιο απαιτητικές γνωστικά δοκιμασίες αναδεικνύουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και τον σχεδιασμό.

Παρά τα ενδιαφέροντα ευρήματα, η ανάλυση της γραφής δεν αποτελεί αυτόνομο διαγνωστικό εργαλείο, καθώς επηρεάζεται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες.

Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι η μέθοδος θα μπορούσε μελλοντικά να λειτουργήσει ως ένα απλό και οικονομικό συμπληρωματικό μέσο αξιολόγησης.

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Η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο γραφής μας. Ειδικά στην ενήλικη ζωή, όταν δεν έχουμε πλέον τις σχολικές ή πανεπιστημιακές υποχρεώσεις που απαιτούσαν συχνή χρήση χαρτιού και στυλό, είναι πιθανό να έχουμε αφήσει τη χειρόγραφη γραφή σε δεύτερο πλάνο. Τα περισσότερα μηνύματα, οι σημειώσεις, τα επαγγελματικά μας κείμενα και μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μας περνούν πλέον μέσα από οθόνες, πληκτρολόγια και κινητά τηλέφωνα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει να γράφουμε με το χέρι. Ακόμη κι αν δεν το κάνουμε τόσο συχνά όσο παλαιότερα, εξακολουθούμε να παίρνουμε ένα στυλό και να σχηματίζουμε σχεδόν μηχανικά λέξεις και προτάσεις. Και αυτή η φαινομενικά απλή διαδικασία απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά από τον εγκέφαλό μας απ’ όση συνειδητοποιούμε: χρειάζεται να συντονίσει την κίνηση, τη μνήμη, τη γλωσσική επεξεργασία και τη συγκέντρωση.

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Ακριβώς αυτή η σύνθετη λειτουργία της γραφής είναι που κάνει τους επιστήμονες να εξετάζουν κατά πόσο οι αλλαγές στον τρόπο που γράφουμε μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη γνωστική μας υγεία. Μάλιστα, νέα έρευνα από την Πορτογαλία δείχνει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της γραφής, όπως ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε μια πρόταση και ο αριθμός των κινήσεων που κάνουμε με το στυλό, ενδέχεται να συνδέονται με τη γνωστική έκπτωση.

Τι εξέτασε η νέα επιστημονική έρευνα

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience, πραγματοποιήθηκε σε 58 ηλικιωμένους, ηλικίας από 62 έως 99 ετών, οι οποίοι διέμεναν σε δομές φροντίδας στην Πορτογαλία.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, ανάλογα με τη γνωστική τους κατάσταση: 20 άτομα χωρίς ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης και 38 άτομα με γνωστική διαταραχή.

Για την αξιολόγηση της γραφής τους χρησιμοποίησαν ψηφιακό τάμπλετ και ειδικό στυλό, καταγράφοντας όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο χαρτί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το χέρι τους κατά τη διάρκεια της γραφής.

Αρχικά, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σχεδιάσουν οριζόντιες γραμμές και τελείες μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να αξιολογηθεί ο βασικός έλεγχος της κίνησης. Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν σε τέσσερις δοκιμασίες γραφής, οι οποίες περιλάμβαναν αντιγραφή προτάσεων και καταγραφή προτάσεων που τους υπαγορεύονταν.

Οι επιστήμονες εξέτασαν παράγοντες όπως η ταχύτητα, η διάρκεια της γραφής, οι παύσεις, η πίεση που ασκούσε το στυλό, ο αριθμός των επιμέρους κινήσεων και το μέγεθος των γραμμάτων.

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istock/ Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η γραφή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, η όραση, η κινητικότητα, η εξοικείωση με το γράψιμο και ενδεχόμενα προβλήματα στα χέρια.

Οι αλλαγές στη γραφή που ξεχώρισαν

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν ουσιαστικές διαφορές στις απλές δοκιμασίες σχεδίασης γραμμών και τελειών. Αυτό δείχνει ότι ο βασικός έλεγχος των κινήσεων μπορεί να παραμένει σχετικά διατηρημένος ακόμη και όταν υπάρχουν ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης.

Οι διαφορές έγιναν πιο εμφανείς όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν μια καινούργια πρόταση που άκουγαν για πρώτη φορά, χωρίς να τη βλέπουν γραμμένη μπροστά τους.

Σε αυτή τη δοκιμασία, τα άτομα με γνωστική διαταραχή χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τη γραφή, ενώ χρησιμοποίησαν περισσότερες επιμέρους κινήσεις του στυλό. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι ξεκινούσαν να γράφουν με μεγαλύτερη καθυστέρηση και ότι τα γράμματά τους παρουσίαζαν μεγαλύτερη κατακόρυφη διάσταση.

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Οι παρατηρήσεις αυτές ενδέχεται να συνδέονται με δυσκολίες στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των κινήσεων, καθώς και με την προσπάθεια που απαιτείται για την ταυτόχρονη επεξεργασία των πληροφοριών και τη μετατροπή τους σε γραπτό λόγο.

Γιατί η υπαγόρευση μιας πρότασης είναι πιο απαιτητική για τον εγκέφαλο

Η αντιγραφή μιας πρότασης που έχουμε μπροστά μας και η καταγραφή μιας πρότασης που ακούμε δεν απαιτούν ακριβώς τις ίδιες γνωστικές λειτουργίες.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο εγκέφαλος χρειάζεται να ακούσει τις λέξεις, να τις επεξεργαστεί, να συγκρατήσει τις πληροφορίες στη μνήμη εργασίας και στη συνέχεια να τις μετατρέψει σε γραπτό λόγο, συντονίζοντας παράλληλα τις κινήσεις του χεριού.

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Όπως εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Ana Rita Matias, σε σχετική ανακοίνωση του Frontiers, οι δοκιμασίες υπαγόρευσης απαιτούν από τον εγκέφαλο να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα: να ακούει, να επεξεργάζεται τη γλώσσα, να μετατρέπει τους ήχους σε γραπτή μορφή και να συντονίζει την κίνηση.

Αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων έγιναν πιο εμφανείς σε αυτή τη δοκιμασία και όχι στις απλούστερες κινητικές ασκήσεις.

Τι δείχνουν και άλλες επιστημονικές μελέτες για τη γραφή και τη γνωστική υγεία

Η σύνδεση ανάμεσα στη γραφή και τη λειτουργία του εγκεφάλου δεν αποτελεί εντελώς καινούργιο πεδίο έρευνας. Μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2023 εξέτασε 91 επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις αλλαγές στη γραφή ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ.

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Οι ερευνητές εντόπισαν διαφοροποιήσεις σε διάφορα χαρακτηριστικά, όπως η μεγαλύτερη διάρκεια γραφής, οι καθυστερήσεις πριν από την έναρξη μιας κίνησης και η μειωμένη ομαλότητα της γραφής. Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η πίεση του στιλό και το μέγεθος των γραμμάτων, δεν παρουσίαζαν σταθερά αποτελέσματα σε όλες τις μελέτες.

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Επιπλέον, μια νεότερη ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2026 στο Journal of Alzheimer’s Disease εξέτασε τη δυνατότητα αξιοποίησης της ανάλυσης χειρόγραφου και της τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη αναγνώριση της νόσου Αλτσχάιμερ. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ψηφιακή καταγραφή της ταχύτητας, των παύσεων και των κινήσεων του στυλό θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη μη επεμβατικών εργαλείων αξιολόγησης. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι πολλές από τις υπάρχουσες μελέτες έχουν μικρό δείγμα και πραγματοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό ερευνητικών κέντρων.

Μπορεί τελικά η γραφή να δείξει αν υπάρχει γνωστική έκπτωση;

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η ανάλυση της γραφής θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ένα σχετικά απλό και οικονομικό συμπληρωματικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργίας. Δεν πρόκειται, όμως, για μια μέθοδο που μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα για τη διάγνωση της άνοιας ή της νόσου Αλτσχάιμερ.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η γραφή επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, η όραση, η κινητικότητα, η εξοικείωση με το γράψιμο και ενδεχόμενα προβλήματα στα χέρια. Επομένως, μια αλλαγή στον γραφικό μας χαρακτήρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα στη γνωστική μας λειτουργία.

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Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ενδείξεις που αξίζει να συζητήσουμε με έναν γιατρό είναι, μεταξύ άλλων, η επίμονη δυσκολία στη μνήμη, η μειωμένη συγκέντρωση, η δυσκολία στην εκτέλεση γνώριμων καθημερινών δραστηριοτήτων και τα προβλήματα στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων.

Όπως επισημαίνει και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η απώλεια μνήμης που επηρεάζει την καθημερινότητα δεν αποτελεί φυσιολογικό μέρος της γήρανσης και χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο τρόπος που γράφουμε μπορεί να προσφέρει στους επιστήμονες ένα ακόμη παράθυρο στη λειτουργία του εγκεφάλου. Χρειάζεται, ωστόσο, περισσότερη έρευνα προτού η ανάλυση του χειρόγραφου αποκτήσει θέση στην καθημερινή κλινική αξιολόγηση.

Με πληροφορίες από Frontiers in Human Neuroscience, Journal of Alzheimer’s Disease,NHS(CDC