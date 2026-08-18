Η παραλία στο Νησί του Πάθους (Isla Pasion) στο Κοζουμέλ του Μεξικό

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κοινότητα του Tripadvisor ανέδειξε τέσσερις ελληνικές παραλίες στη λίστα με τις είκοσι πέντε κορυφαίες του κόσμου για το 2026.

Το Ελαφονήσι κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ η λιμνοθάλασσα του Μπάλου ακολούθησε στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Τα Φαλάσαρνα της Κρήτης κατέλαβαν την ενδέκατη θέση, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της περιοχής με την αχανή ακτογραμμή τους.

Η Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας βρίσκεται στη δέκατη τέταρτη θέση, προσελκύοντας επισκέπτες με τα καταπράσινα νερά και τις θαλάσσιες σπηλιές της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η κοινότητα των ταξιδιωτών του Tripadvisor «μίλησε» και τα αποτελέσματα των ετήσιων βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best ανακοινώθηκαν επισήμως. Ανάμεσα σε περισσότερες από 8 εκατομμύρια καταχωρίσεις (προτεινόμενες παραλίες) παγκοσμίως, λιγότερο από το 1% καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή και η Ελλάδα αποδεικνύει – για άλλη μια φορά – ότι διαθέτει βαριά «φανέλα» στον παγκόσμιο τουρισμό.

Τέσσερις ελληνικές παραλίες, τρεις στην Κρήτη και μία παραλία στην Κέρκυρα, κατέλαβαν θέσεις στη λίστα με τις 25 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη για το 2026.

Advertisement

Advertisement

Η ελληνική τετράδα της κορυφής

1. Παραλία Ελαφονήσι (Θέση #2)

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, το Ελαφονήσι Χανίων παραμένει ένας επίγειος παράδεισος. Με τη διάσημη ροζ άμμο και τα ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό τόσο για οικογένειες όσο και για λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Οι ταξιδιώτες αποθεώνουν το μοναδικό τοπίο κατά τη δύση του ηλίου.

Ο ορίζοντας της Κρήτης. Η παραλία στο Ελαφονήσι με τη ροζ άμμο σε αντίθεση με τον γαλάζιο ουρανό και τα σύννεφα

Μία τυχερή λουόμενη στην παραλία στο Ελαφονήσι

2. Λιμνοθάλασσα Μπάλου (Θέση #3)

Αμέσως μετά, στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκεται ο Μπάλος. Η εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα με τη λευκή άμμο και τα ήρεμα, διάφανα νερά προσφέρει μια ημι-ιδιωτική αίσθηση χαλάρωσης και παραμυθένιας ομορφιάς που μαγνητίζει εκατομμύρια επισκέπτες.

Εκπληκτική αεροφωτογραφία της λιμνοθάλασσας του Μπάλου με τα μαγευτικά τυρκουάζ νερά, τις λιμνοθάλασσες, τις τροπικές παραλίες με την κατάλευκη άμμο και το νησί Γραμβούσα στην Κρήτη, Ελλάδα

Μπάλος, Κρήτη

3. Παραλία Φαλάσαρνα (Θέση #11)

Η Κρήτη τριπλασιάζει την παρουσία της στην ενδέκατη θέση με τα Φαλάσαρνα. Η αχανής ακτογραμμή με τους αμμόλοφους, τα πεντακάθαρα νερά και το άγριο ορεινό φόντο προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε οργανωμένα beach clubs και ανέγγιχτη φυσική ομορφιά.

Η διάσημη αμμώδης παραλία της Φαλασάρνας στα βορειοδυτικά των Χανίων, στην Κρήτη, Ελλάδα.

Η διάσημη αμμώδης παραλία της Φαλασάρνας στα βορειοδυτικά των Χανίων, στην Κρήτη, Ελλάδα.

4. Παραλία Παλαιοκαστρίτσα (Θέση #14)

Το Ιόνιο δίνει δυναμικό «παρών» στη 14η θέση με την Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας. Οι γραφικοί όρμοι με τα καταπράσινα νερά, περιτριγυρισμένοι από επιβλητικά βράχια και θαλάσσιες σπηλιές, αποτελούν σταθερό πόλο έλξης για όσους λατρεύουν το σνόρκελινγκ και τις περιηγήσεις με σκάφος.

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Η πλήρης λίστα με τις 25 «Best of the Best» παραλίες του κόσμου

# Παραλία Τοποθεσία 01 Isla Pasion Κοζουμέλ, Μεξικό 02 Παραλία Ελαφονήσι Κρήτη, Ελλάδα 03 Λιμνοθάλασσα Μπάλου Κρήτη, Ελλάδα 04 Eagle Beach Παλμ/Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα 05 Praia da Falésia Olhos de Agua, Πορτογαλία 06 Banana Beach Πουκέτ, Ταϊλάνδη 07 La Jolla Cove Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια (ΗΠΑ) 08 La Pelosa Beach Σαρδηνία, Ιταλία 09 Manly Beach Σίδνεϊ, Αυστραλία 10 Boulders Beach Simon’s Town, Νότια Αφρική 11 Παραλία Φαλάσαρνα Κρήτη, Ελλάδα 12 Platja de Muro Μαγιόρκα, Ισπανία 13 Tobacco Bay Beach St. George, Βερμούδα 14 Παραλία Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρα, Ελλάδα 15 Kite Beach Ντουμπάι, ΗΑΕ 16 Kelingking Beach Nusa Penida, Ινδονησία 17 Clearwater Beach Φλόριντα, ΗΠΑ 18 Spiaggia dei Conigli Λαμπεντούσα, Ιταλία 19 Bondi Beach Σίδνεϊ, Αυστραλία 20 Playa de Maspalomas Γκραν Κανάρια, Ισπανία 21 Poipu Beach Park Καουάι, Χαβάη 22 Plage de Palombaggia Κορσική, Γαλλία 23 Ipanema Beach Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 24 Spiaggia La Cinta Σαρδηνία, Ιταλία 25 Grace Bay Beach Προβιντενσιάλες, Τερκς και Κέικος

Από την απαλή ροζ άμμο της Κρήτης μέχρι τα τροπικά νερά της Αρούμπα και της Ταϊλάνδης, οι επιλογές των ταξιδιωτών για το 2026 επιβεβαιώνουν ότι η φυσική ομορφιά και οι αυθεντικές εμπειρίες παραμένουν οι κορυφαίοι οδηγοί στις ταξιδιωτικές μας επιθυμίες.