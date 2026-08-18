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Η Ελλάδα θα προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, επιτυγχάνοντας τον περιορισμό του χρέους ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η μείωση του χρέους θα ενισχύσει την εθνική αξιοπιστία, θα βελτιώσει τους όρους δανεισμού και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία.

Με βάση τον σχεδιασμό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031, έχοντας ήδη συρρικνωθεί σημαντικά από το 2021.

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Ως εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει τη μείωση του δημόσιου χρέους σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι «όταν μία ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Κι όταν μία γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της».

Όπως σημειώνει στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, «αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει» και εστιάζει στη πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ στην οποία θα προχωρήσει η χώρα μας μέσα στο 2026, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να «αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας.»

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Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία. Σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους.»

Όπως τονίζει, «ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από της κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν, σήμερα, πραγματικότητα.»

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Γιατί όταν μία ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Κι όταν μία γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Ε, λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα, μειώνει, συνεχώς, το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα! Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δις μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας.

Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο. Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την Πολιτεία. Αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες -και κυρίως τους νέους μας. Γι’ αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν, σήμερα, πραγματικότητα.

Η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου και, μάλιστα, νωρίτερα από τον χρόνο που είχαμε θέσει. Έτσι, με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία. Σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους. Πρόκειται, συνεπώς, για μία εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία.

Συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!