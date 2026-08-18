Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημειώνουν σημαντική άνοδο λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου έφτασε στα 90,80 δολάρια το βαρέλι προκαλώντας σταδιακές αυξήσεις στις τιμές λιανικής των καυσίμων.

Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται οριακά κάτω από τα δύο ευρώ ανά λίτρο λόγω κρατικής επιδότησης.

Η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται πλέον στα 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα εντείνοντας την ανησυχία για το κόστος ενέργειας.

Οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα προβλέπουν σταθεροποίηση των τιμών με ελαφρά ανοδική τάση αν συνεχιστεί η γεωπολιτική αστάθεια.

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Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο Ιράν λόγω των νέων απειλών Τραμπ.

Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα 90,80 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 13 δολάρια το βαρέλι μετά από 15 ημέρες, όταν η διεθνής τιμή βρισκόταν κοντά στα 78 δολάρια.

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Η άνοδος αυτή περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά καυσίμων, μέσω των τιμών των διυλιστηρίων. Η αμόλυβδη κινείται σήμερα από 1,99 εως και 2, 03 στην Αττική.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα οι τιμές ξεπερνούν τα 2,00 με 2,04 ευρώ το λίτρο ενώ στη νησιωτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα είναι οι πιο ακριβές στη χώρα, με την αμόλυβδη να κυμαίνεται σταθερά από 2,10 έως και πάνω από 2,25 ευρώ ανά λίτρο.

Η κρατική επιδότηση λειτουργεί ως «ανάχωμα», διατηρώντας τη μέση τιμή των καυσίμων οριακά κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο.

Αυξήσεις στην αντλία και στο φυσικό αέριο

Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες δείχνουν ελαφρά ανοδική τάση. Οι τιμές στα διυλιστήρια έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1-1,5 λεπτό από την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου και η αύξηση αυτή αναμένεται να περάσει σταδιακά και στις τιμές λιανικής.

Έτσι, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα η μέση τιμή της αμόλυβδης να ξεπεράσει εκ νέου τα 2 ευρώ το λίτρο.

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Οι πρατηριούχοι, πάντως, δεν προεξοφλούν θεαματικές αυξήσεις, αλλά ούτε και πτώση των τιμών. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή της σταθεροποίησης με ελαφρά ανοδική τάση.

Ανοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, εξέλιξη που αφορά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον κοντά στα 62 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Τον Ιούνιο η τιμή είχε υποχωρήσει περίπου στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που σημαίνει ότι σήμερα βρίσκεται σχεδόν 20 ευρώ υψηλότερα.

Η εξέλιξη προκαλεί επιπλέον ανησυχία ενόψει του χειμώνα, καθώς η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσει σταδιακά τα αποθέματά της στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η αυξημένη ζήτηση θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Εάν δεν υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο, το κόστος ενέργειας είναι πιθανό να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες εβδομάδες.

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