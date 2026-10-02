Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, εντείνονται οι διαβουλεύσεις για τη διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού.

Η Γαλλία προγραμματίζει τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 για τον συντονισμό των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης.

Η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο επιβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται άμεσο πρόβλημα επάρκειας, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την κρίση προσιτότητας λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών στα καύσιμα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παραμένει ο αρμόδιος φορέας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενδεχόμενη απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων πετρελαίου.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, οι διαβουλεύσεις για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου εντείνονται και το θέμα ανεβαίνει στο επίπεδο της G7. Παράλληλα, η ιρλανδική Προεδρία της ΕΕ συγκαλεί σήμερα συνεδρίαση της Coreper I, των αναπληρωτών μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών, για την παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση.

«Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν. Θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστο εταίρο», δήλωσαν εκπρόσωποι της Κομισιόν.

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Όπως ανέφεραν, η Γαλλία, που ασκεί την προεδρία της G7, σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ομάδας. Στόχος είναι ο συντονισμός μέτρων για την αποκλιμάκωση των τιμών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού με αργό και διυλισμένα προϊόντα.

Νωρίτερα συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας της Ενεργειακής Ένωσης για την Ασφάλεια (Energy Union Task Force – Security), με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Κομισιόν και των κρατών-μελών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξέτασαν «κατάλληλα μέτρα» για την κατάσταση στην αγορά ντίζελ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) τους ενημέρωσε για την πορεία της συλλογικής απελευθέρωσης αποθεμάτων που ξεκίνησε τον Μάρτιο.

Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η ΕΕ συζητά με όλα τα μέλη του ΔΟΕ πότε θα μπορούσε να υπάρξει νέα απελευθέρωση. Η Κομισιόν, πάντως, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τη γαλλική πρόταση για διάθεση 50 εκατ. βαρελιών ντίζελ, για την οποία έκανε λόγο το Reuters. Ούτε επιβεβαίωσε αν η Ουάσιγκτον ζήτησε απελευθέρωση 100 εκατ. βαρελιών μέσα σε 15 ημέρες. Δεν απάντησε επίσης αν η αποδέσμευση αποθεμάτων για λόγους τιμών, και όχι λόγω διακοπής του εφοδιασμού, συνάδει με την ευρωπαϊκή οδηγία για τα αποθέματα πετρελαίου. «Οποιαδήποτε απόφαση για απελευθέρωση αποθεμάτων λαμβάνεται από τον ΔΟΕ», σημείωσαν εκπρόσωποι της Κομισιόν, περιορίζοντας τον ρόλο της στον συντονισμό των κρατών-μελών.

Σε ερώτηση για το εάν η ΕΕ δίνει την εικόνα ότι υποχωρεί σε αμερικανικό εκβιασμό, αφού απορρίπτει την απαγόρευση αλλά δηλώνει έτοιμη για απελευθέρωση αποθεμάτων. Η απάντηση ήταν «όχι, καθόλου». «Αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις πρόσφατες ενδείξεις, απειλές, όπως κι αν θέλετε να τις αποκαλέσετε», τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι η απελευθέρωση του Μαρτίου αποφασίστηκε ακριβώς λόγω των υψηλών τιμών. Για ενδεχόμενα αντίμετρα, η απάντηση ήταν «ένα βήμα τη φορά», με τη διαβεβαίωση ότι η ΕΕ «θα είναι ενωμένη ό,τι κι αν συμβεί».

Ωστόσο σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στη συζήτηση για τη γαλλική πρόταση τέθηκε και η προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συναίνεση για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων θα πρέπει να συνοδευτεί από δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα προχωρήσουν μονομερώς σε απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Στην ίδια κατεύθυνση, ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά την επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη συντονισμένη δράση των χωρών της G7 για τις αγορές πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Η Ομάδα Συντονισμού για το Πετρέλαιο (Oil Coordination Group) διαπίστωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα επάρκειας. Η επόμενη συνεδρίασή της ορίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου, αν και είναι πιθανό να συνέλθει νωρίτερα σε περίπτωση που οι περιστάσεις το απαιτήσουν. Το πρόβλημα είναι η τιμή δεδομένου ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει ακριβύνει κατά 140% και το ντίζελ έχει διπλασιαστεί. «Αντιμετωπίζουμε μια κρίση προσιτότητας», παραδέχθηκαν στην Επιτροπή, η οποία προαναγγέλλει συγκεκριμένες προτάσεις σύντομα.