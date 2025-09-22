Κάθε νέα αρχή και οποιοδήποτε νέο ξεκίνημα δεν είναι πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, γι’ αυτό και δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Ένα από αυτά είναι και η αρχή της φοιτητικής μας ζωής, τότε που πρέπει να αφήσουμε την πόλη ή τον τόπο όπου έχουμε μεγαλώσει προκειμένου να κυνηγήσουμε τα όνειρα μας κάπου άλλου.

Ακόμη κι αν σπουδάσουμε στην ίδια πόλη με αυτή που έχουμε ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας, είναι εξίσου σημαντικό να λάβουμε κάποια σημαντικά μέτρα, ούτως ώστε να κάνουμε την μετάβαση στη φοιτητική ζωή, όσο γίνεται πιο ομαλή.

Advertisement

Advertisement

Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικοί τρόποι ώστε να δικτυωθούμε και να βρούμε συνοδοιπόρους σε ένα από τα κυριότερα κεφάλαια της ζωής μας.

Επικοινωνούμε με γνωστούς που θα πάνε στο ίδιο πανεπιστήμιο

Αν και το πανεπιστήμιο είναι μια νέα αρχή, είναι ανακουφιστικό να επικοινωνήσουμε εκ των προτέρων με οποιονδήποτε γνωρίζουμε ότι θα σπουδάσει κι εκείνος εκεί. Είναι πολύ πιθανό οι πρώτες εβδομάδες να είναι αρκετά μοναχικές, οπότε είναι χρήσιμο σε αυτές τις στιγμές να συναντήσουμε κάποιον που ήδη γνωρίζουμε. Σε αυτό, έρχονται να δώσουν την λύση οι φοιτητικές ομάδες στο διαδίκτυο πριν από την έναρξη των μαθημάτων μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε μέρος της κοινότητας.

Προετοιμαζόμαστε για τις σπουδές μας

Κάτι εξίσου σημαντικό. Η μισή δουλειά των σπουδών μας είναι οι σημειώσεις που κρτάμε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Γι’ αυτό και χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα κρατάμε τις σημειώσεις μας, γραπτά ή ψηφιακά, αναλόγως με το τι βολεύει τον καθένα. Εάν αποφασίσουμε πως οι εκσυγχρονισμένες μέθοδοι μας ταιριάζουν καλύτερα, τότε πρέπει να εξοικειωθούμε με το εκάστοτε λογισμικό που θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε.

Επιλέγουμε τι θα πάρουμε μαζί μας στο πανεπιστήμιο

Τα φοιτητικά δωμάτια και οι εστίες μπορεί να φαίνονται μουντά, οπότε φροντίζουμε να τα κάνουμε φιλόξενα, «μεταφέροντας» σε αυτά το σπίτι στο οποίο έχουμε μεγαλώσει. Παίρνουμε φωτογραφίες, άνετα μαξιλάρια, ίσως και κάποιο φυτό, και αμέσως το δωμάτιο φαίνεται πιο φωτεινό. Ξεκινάμε να μαζεύουμε τα απαραίτητα, όπως σκεύη κουζίνας και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το νέο μας σπίτι.

Ψάχνουμε συλλόγους και ομάδες

Όπως μεταφέρουμε το σπίτι μας, έτσι μπορούμε να πάρουμε και τα χόμπι μας μαζί. Ψάχνουμε ομάδες ή συλλόγους στους οποίους μπορούμε να συνεχίσουμε την άσκηση μας ή να ξεκινήσουμε ένα νέο είδος χορού ή να ενταχθούμε σε κάποια καινούργια λέσχη βιβλίου. Ίσως να αποτελεί κι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δικτυωθούμε και να γνωρίσουμε συμφοιτητές μας οι οποίοι έχουν και τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς.

Ερχόμαστε σε επαφή με το νέο μας περιβάλλον

Κάνουμε έρευνα για την περιοχή που θα μετακομίσουμε αλλά και για όσα έχει να μας προσφέρει. Συχνά στις φοιτητικές πόλεις όλα είναι συγκεντρωμένα σε μια περιοχή, σαν ένα χωριό από το οποίο δεν θέλουμε να φύγουμε ποτέ. Για να γνωρίσουμε το νέο μας σπίτι πέρα από το πανεπιστημιακό campus, εξερευνούμε με το ποδήλατο, ψάχνουμε κοντινές παραλίες ή μονοπάτια και ενημερωνόμαστε για συναυλίες ή καφέ σε άλλα μέρη της πόλης.

Με πληροφορίες από The Guardian