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Ο Όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προβαίνει σε ανάκληση 2,86 εκατομμυρίων οχημάτων Volkswagen και Audi ως προληπτικό μέτρο, λόγω μιας ελαττωματικής βίδας της οποίας η βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του τιμονιού.

Τα οχήματα που επηρεάζονται είναι τα μοντέλα Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant και Caddy που κατασκευάστηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013 και Ιουλίου 2024, καθώς και τα μοντέλα Audi Q3 που κατασκευάστηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Μαΐου 2024.

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Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία οχημάτων KBA, δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό με ζημιές σε πρόσωπα ή περιουσίες. Η ελαττωματική βίδα θα αντικατασταθεί με μια πιο ανθεκτική στη διάβρωση.

Η Volkswagen ανέφερε ότι ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και η πολυετής χρήση υπό την επίδραση του αλατιού οδοστρωσίας ενδέχεται να επηρεάσουν τη βίδα. Η επισκευή θα διαρκέσει έως και μία ώρα.

Η Volkswagen αρνήθηκε να σχολιάσει το εκτιμώμενο κόστος των ανακλήσεων.

Σύμφωνα με τη γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Οδικών Μεταφορών (KBA), θα ανακληθούν περίπου 2,16 εκατομμύρια μοντέλα της VW και 700.000 μοντέλα της Audi.

Η Handelsblatt ανέφερε ότι η ενέργεια αφορούσε επίσης περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα της τσεχικής μάρκας Skoda του ομίλου Volkswagen και 200.000 οχήματα της ισπανικής μάρκας Seat.

Η Seat επιβεβαίωσε τον αριθμό. Η Skoda δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό σχετικά με τη σχετική αναφορά.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Volkswagen ανέφερε ότι ζητήθηκε από τους πελάτες να προσκομίσουν τα οχήματά τους για επισκευή λόγω κινδύνου διάβρωσης σε μια βίδα του συστήματος διεύθυνσης. Εάν το ζήτημα δεν αντιμετωπιζόταν, θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης μακροπρόθεσμα.