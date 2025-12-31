Η AKC Reunite (υπηρεσία ταυτοποίησης μικροτσίπ και επανένωσης χαμένων κατοικιδίων του American Kennel Club) αναφέρει ότι οι αναφορές για χαμένα κατοικίδια είναι 69% υψηλότερες την Πρωτοχρονιά, επειδή πολλά ζώα προσπαθούν να φύγουν από τον φόβο.

Στο ίδιο πνεύμα, το The Kennel Club στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναφέρει 81% αύξηση σε σκύλους που δηλώνονται ως αγνοούμενοι σε περίοδο έντονων πυροτεχνημάτων.

Άρα, το σωστό σχέδιο είναι πρόληψη.

Την ημέρα αυτή βοηθά πολύ να κάνεις μεγάλη βόλτα νωρίς, να πάει τουαλέτα, να εκτονωθεί ήρεμα, να παίξετε αρκετά και μετά να μπει στο σπίτι πριν ξεκινήσουν οι θόρυβοι.

Ακολουθούν 10 απλά βήματα για να περάσετε ήρεμα και με ασφάλεια.

1) Μεγάλη βόλτα νωρίς

Πριν έρθουν επισκέπτες και πριν αρχίσουν τα πυροτεχνήματα, κάνε μεγάλη βόλτα, τουαλέτα και παιχνίδι.

2) Ο σκύλος μέσα από νωρίς

Μην περιμένεις να ξεκινήσει ο θόρυβος. Αν ξέρεις ότι θα πέσουν πυροτεχνήματα, τον κρατάς μέσα από πριν.

3) Δωμάτιο ηρεμίας

Διάλεξε εσωτερικό δωμάτιο. Βάλε κρεβάτι ή crate αν το έχει μάθει, νερό, και χαμηλό φωτισμό.

4) Μείωση ήχων και λάμψεων

Κλείσε παράθυρα και παντζούρια. Βάλε τηλεόραση ή σταθερό ήχο στο χαμηλό, ώστε να καλύπτονται οι εξωτερικοί κρότοι.

5) Οργάνωση πόρτας πριν χτυπήσει κουδούνι

Πριν ανοίξεις σε επισκέπτες, ο σκύλος να είναι ήδη στο δωμάτιο ηρεμίας. Αν μπορείς, βάλε και δεύτερο εμπόδιο όπως παιδική πόρτα.

6) Έξοδοι μόνο με λουρί και σαμαράκι

Αν χρειαστεί να βγει αργά, βγαίνει μόνο με λουρί, όχι ελεύθερος σε αυλή. Ο φόβος κάνει ακόμα και ήρεμους σκύλους να φύγουν.

7) Έλεγχος μικροτσίπ και ταμπελάκι

Βεβαιώσου ότι το μικροτσίπ έχει σωστό τηλέφωνο. Βάλε και ταμπελάκι στο περιλαίμιο.

8) Κανόνες για παιδιά και επισκέπτες

Δεν πλησιάζουμε τον σκύλο όταν είναι στο δωμάτιο ηρεμίας. Δεν τον αγκαλιάζουμε, δεν τον πιέζουμε, δεν κάνουμε φασαρία δίπλα του.

9) Φαγητό χωρίς υπερβολές

Κράτα το πρόγραμμα όσο γίνεται σταθερό. Μην τον αφήνεις νηστικό και μετά να του δώσεις μεγάλη ποσότητα αργά το βράδυ. Η υπερβολή δεν βοηθά, μπορεί να φέρει στομαχικές ενοχλήσεις και ανησυχία. Και φυσικά όχι σοκολάτα, όχι σταφύλι ή σταφίδα, όχι κρεμμύδι, όχι αλκοόλ, όχι μαγειρεμένα κόκαλα.

10) Ασφαλής απασχόληση στο δωμάτιο

Ματ γλειψίματος, δηλαδή ένα ειδικό ματ όπου απλώνεις λίγο υγρό φαγητό και ο σκύλος γλείφει για ώρα.

Σκόρπισμα τροφής στο πάτωμα, δηλαδή πετάς μικρά κομμάτια τροφής σε καθαρό πάτωμα ή χαλάκι για να τα βρει με τη μύτη. Αυτό συχνά ηρεμεί και απασχολεί.

Bonus tip

Αν ακούγεται ένας ήχος και ο σκύλος δεν είναι σε πανικό, ρίχνεις αμέσως 2-3 μικρές λιχουδιές στο πάτωμα.

Έτσι ο ήχος αρχίζει να προβλέπει κάτι καλό και όχι κάτι τρομακτικό. Αυτό λέγεται αντισυσχέτιση, δηλαδή αλλάζουμε το συναίσθημα που συνδέεται με τον ήχο.

Τι να θυμάσαι

Η Πρωτοχρονιά έχει δύο βασικούς κινδύνους, τον θόρυβο και τις ανοιχτές πόρτες.

Με μεγάλη βόλτα για παιχνίδι νωρίς, έλεγχο εισόδου, σταθερό πρόγραμμα φαγητού και ένα σωστό δωμάτιο ηρεμίας, μειώνεις πολύ το ρίσκο.