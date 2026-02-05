Ο χειμώνας φέρνει κρύο, σκοτεινές ημέρες και λιγότερες ώρες φωτός και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που νιώθουν πιο βαριά τη διάθεση αυτή. Τα κατοικίδιά μας, είτε σκυλιά είτε γάτες, μπορούν να επηρεαστούν εξίσου από την αλλαγή της εποχής. Μπορεί να κοιμούνται περισσότερο, να δείχνουν πιο απομονωμένα ή να εμφανίζουν νευρικότητα και ανυπομονησία.

Αν και η ιατρική δεν αναγνωρίζει επίσημα εποχιακή κατάθλιψη στα ζώα όπως στον άνθρωπο, είναι σαφές ότι οι αλλαγές στο περιβάλλον και τη ρουτίνα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή τους. Σύμφωνα με άρθρο στο PetMD, τα συμπτώματα όπως μειωμένη ενέργεια και περισσότερο ύπνο μπορεί να οφείλονται σε βαρεμάρα ή αλλαγές στη ρουτίνα, και όχι σε πραγματική κατάθλιψη

Είτε (άτυπα) το ονομάσουμε εποχιακή κατάθλιψη, είτε απλώς βαρεμάρα ή αλλαγές στη ρουτίνα, το μόνο σίγουρο είναι πώς με λίγη προσοχή, αγάπη και φροντίδα, μπορούμε να βοηθήσουμε τα κατοικίδιά μας να παραμείνουν χαρούμενα και υγιή ακόμα και τις πιο κρύες μέρες του χρόνου.

Τι συχνά παρατηρούμε στον χειμώνα:

Το goodhousekeeping.com αναφέρει

περισσότερος ύπνος και μειωμένη δραστηριότητα

απομόνωση ή μειωμένη διάθεση για παιχνίδι

ευερεθιστότητα

συμπεριφορές που σχετίζονται με βαρεμάρα ή άγχος, όπως υπερβολικό γάβγισμα, μάσημα επίπλων ή καταστροφή αντικειμένων

Γιατί εμφανίζονται αυτές οι αλλαγές;

Το petmd αναφέρει πώς είναι λογικό η έλλειψη φυσικού φωτός και οι παγωμένες ημέρες να οδηγήσουν τα κατοικίδια σε περισσότερο ύπνο, χαμηλότερη ενέργεια και λιγότερη όρεξη για παιχνίδι. Υποστηρίζει επίσης ότι αυτές οι αλλαγές συνδέονται περισσότερο με τη μείωση της άσκησης και της διέγερσης παρά με μια «κατάθλιψη» όπως στον άνθρωπο, παρότι οι συμπεριφορές μοιάζουν.

Επηρεάζονται και από τις αλλαγές στη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη τους

Και η Blue Cross επισημαίνει ότι τα σκυλιά (και άλλα κατοικίδια) είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές στο περιβάλλον και στις συνήθειες της οικογένειας. Όταν οι ιδιοκτήτες περνούν λιγότερο χρόνο έξω ή είναι λιγότερο δραστήριοι, αυτό μπορεί να έχει άμεση επίδραση στη διάθεση του ζώου ειδικά αν η ρουτίνα αλλάζει σημαντικά τους χειμερινούς μήνες.



Τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε

Το lovetoknowpets.com προτείνει τρόπους να διατηρήσουμε την ψυχική και σωματική ευεξία των κατοικιδίων το χειμώνα, όπως επιπλέον παιχνίδι, νέες ασκήσεις, indoor δραστηριότητες, παιχνίδια παζλ και περισσότερη συντροφιά, τονίζοντας ότι αυτά βοηθούν περισσότερο στη διάθεση των ζώων από την ίδια την αλλαγή του καιρού.

Το goodhousekeeping.com επίσης τονίζει ότι όσο κρύο κι αν κάνει, μην ξεχνάμε να τους δίνουμε πολλά χάδια και προσοχή ο χρόνος μαζί βοηθάει και εμάς και εκείνους να ξεπεράσετε το χειμωνιάτικο «ψυχολογικό βάρος»

Μπορούμε ακόμη να παμε για εσωτερικό περπάτημα σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο ή κάποιο pet‑friendly κατάστημα, ώστε το κατοικίδιο να βιώνει αλλαγή περιβάλλοντος και άσκηση χωρίς να εκτίθεται στο κρύο.

Με πληροφορίες από PetMD, goodhousekeeping.com , Blue Cross και lovetoknowpets.com

