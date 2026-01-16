Πριν από τα μικροτσίπ και τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων, υπήρχε ένα φυσικό χαρακτηριστικό που ξεχώριζε κάθε ζώο χωρίς καμία αμφιβολία: η μύτη του.

Ένα μοναδικό αποτύπωμα, τόσο ξεχωριστό όσο και τα ανθρώπινα δακτυλικά αποτυπώματα, που για χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αναγνώρισης και σήμερα επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από την τεχνολογία.



Τι είναι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα έρευνα του PubMed με τον όρο βιομετρικά δεδομένα αναφερόμαστε σε φυσικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ατόμου. Εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, σε αυτά περιλαμβάνονται η φωνή, η ίριδα του ματιού ή ακόμη και ο τρόπος κίνησης.

Στους σκύλους, η μύτη λειτουργεί ως βιομετρικό στοιχείο, καθώς τα μοτίβα της είναι απολύτως μοναδικά και, το σημαντικότερο, παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Για τον λόγο αυτό, στο παρελθόν κτηνίατροι λάμβαναν αποτύπωμα μύτης με μη τοξικό μελάνι πάνω σε χαρτί ή κάρτα.



Πώς χρησιμοποιούνταν τα αποτυπώματα μύτης

Σε άρθρο του yahoo.com αναφέρεται πώς μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οργανισμοί όπως ο Καναδικός Κυνολογικός Όμιλος αποδέχονταν τα αποτυπώματα μύτης ως επίσημο τρόπο ταυτοποίησης σκύλων. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, ωστόσο, η πρακτική αυτή αντικαταστάθηκε σταδιακά από μικροτσίπ και αριθμούς καταχώρισης.

Παρόλα αυτά, η βιομετρική ταυτοποίηση δεν εξυπηρετούσε μόνο την εύρεση χαμένων ζώων. Βοηθούσε επίσης:

στην πρόληψη κλοπών,

στη σωστή διαχείριση ιατρικών και εμβολιαστικών αρχείων,

στην καλύτερη κτηνιατρική παρακολούθηση,

αλλά και σε νομικές υποθέσεις.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Επιστημονικές έρευνες έχουν εξετάσει αν η «δακτυλοσκοπική» μύτη των σκύλων είναι πραγματικά μοναδική και σταθερή. Σε μία μελέτη όπου συλλέχθηκαν πολλές εικόνες από τη μύτη δεκάδων σκύλων διαφορετικών φυλών, ηλικιών και φύλων, αναδείχθηκε ότι το μοτίβο της μύτης δεν αλλάζει με τον χρόνο και είναι μοναδικό σε κάθε ζώο. Αυτό επιβεβαιώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα ως βιομετρικό στοιχείο για ταυτοποίηση.

Άλλες έρευνες προτείνουν ότι η χρήση σύγχρονων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση του σχήματος και των χαρακτηριστικών αυτών των αποτυπωμάτων μπορεί να επιτύχει πολύ υψηλά ποσοστά αναγνώρισης πάνω από 97 % σε έρευνες που μελετούν τεχνολογίες αναγνώρισης μύτης σκύλου.

Σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές

Σε άρθρο του euronews.com αναφέρεται ότι σε κάποιες χώρες, η ιδέα της χρήσης του αποτυπώματος της μύτης για ταυτοποίηση έχει ήδη γίνει πράξη. Για παράδειγμα στη Νότια Κορέα αναπτύχθηκε ένα σύστημα όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να καταχωρήσουν το μοτίβο της μύτης του σκύλου τους σε μια εφαρμογή και να χρησιμοποιούν αυτή τη σάρωση για άμεση αναγνώριση ακόμη και για να επανασυνδέσουν χαμένα κατοικίδια με τους ιδιοκτήτες τους. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή βασισμένη σε AI φτάνει 99,9 % ακρίβεια.

Με πληροφορίες από yahoo.com, PubMed, sciencedirect.com euronews.com

