Τα παιδιά είδαν από κοντά σύγχρονα κυναθλήματα (υπακοή, agility, αναζήτηση), γνώρισαν πώς προπονούμαστε με σεβασμό και ασφάλεια και έμαθαν τι σημαίνει υπεύθυνη κηδεμονία: σωστή βόλτα, ήπιες επαφές, βασική φροντίδα του σκύλου. Οι εκπαιδευτές απάντησαν σε απορίες, έκαναν επιδείξεις με ήπιους, κοινωνικούς σκύλους και τόνισαν ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας—αξίζει κατανόηση, υπομονή και καθημερινή φροντίδα.
Με προτεραιότητα την ασφάλεια, τηρήθηκαν σαφή όρια επαφής, ώστε κάθε παιδί να ζήσει μια θετική εμπειρία κοντά στα ζώα.
Ο χώρος του ομίλου διατίθεται **χωρίς κόστος** για σχολεία και εκπαιδευτικές κοινότητες, καθώς και για ομάδες παιδιών που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη. Με χαρά ο όμιλος θα προσαρμόσει το πρόγραμμα στις ανάγκες κάθε τάξης, ώστε όλα τα παιδιά να νιώσουν ασφαλή, ικανά και καλοδεχούμενα.