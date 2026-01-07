Η τρίτη ηλικία δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μια περίοδος που αξίζει φροντίδα, αγάπη και προσοχή. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα και τη σωστή υποστήριξη, μπορούμε να χαρίσουμε σρους τετράποδους φίλους μας χρόνια γεμάτα άνεση, χαρά και συντροφικότητα, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη μας μεγαλώνει μαζί τους.

Σε άρθρο του theconversation.com αναφέρεται πώς η γηριατρική κτηνιατρική εξελίσσεται συνεχώς και σήμερα οι σκύλοι και οι γάτες ζουν περισσότερο και καλύτερα. Σύμφωνα με γαλλικά δεδομένα, το μέσο προσδόκιμο ζωής φτάνει τα 11,3 χρόνια, ενώ γνωρίζουμε πλέον ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την άνεση και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων κατοικιδίων. Το βασικό είναι να μη μένουμε παθητικοί καθώς τα ζώα μας μεγαλώνουν.

Πότε θεωρείται ηλικιωμένο ένα κατοικίδιο;

Μελέτη σε περισσότερες από 2 εκατομμύρια γάτες και 4 εκατομμύρια σκύλους βοήθησε στον καλύτερο ορισμό των σταδίων ζωής τους.

Οι γάτες θεωρούνται ηλικιωμένες περίπου από τα 10 έτη, με περαιτέρω διαχωρισμό σε ώριμες, ηλικιωμένες και υπερήλικες.

Οι σκύλοι γερνούν με διαφορετικό ρυθμό, ανάλογα με το μέγεθός τους:

Μικρόσωμοι σκύλοι (κάτω από 9 κιλά, όπως Τσιουάουα ή Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ) μπαίνουν στην τρίτη ηλικία γύρω στα 7 έτη και θεωρούνται senior περίπου στα 12.

Μεσαίοι και μεγαλόσωμοι σκύλοι (πάνω από 9 κιλά, όπως Γκόλντεν Ριτρίβερ ή Αυστραλιανός Ποιμενικός) φτάνουν σε αυτό το στάδιο νωρίτερα, περίπου στα 6 έτη.

Η είσοδος στην τρίτη ηλικία δεν σημαίνει ότι πλησιάζει το τέλος, αλλά ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή και σταδιακή προσαρμογή της φροντίδας.

Τι σημαίνει «υγιής γήρανση»;

Το άρθρο του theconversation.com επισηιμαίνει πώς η γήρανση είναι μια φυσική και αναπόφευκτη διαδικασία. Με τον χρόνο, ο οργανισμός γίνεται λιγότερο ανθεκτικός και εμφανίζονται φυσιολογικές αλλαγές.

Σύμφωνα με σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση, ένα ηλικιωμένο ζώο θεωρείται υγιές όταν μπορεί να καλύπτει τις σωματικές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και συναισθηματικές του ανάγκες, διατηρώντας θετική σχέση με τον άνθρωπό του.

Φυσιολογικές αλλαγές: Γκρίζο τρίχωμα, ήπια πέτρα στα δόντια, λεπτότερο δέρμα, ελαφρώς μειωμένες αισθήσεις.

Όχι φυσιολογικά σημάδια: Δυσκολία στο να σηκωθεί, να ανέβει σκάλες, να φτάσει το φαγητό του ή σημάδια γνωστικής δυσλειτουργίας (σύγχυση, αποπροσανατολισμός).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμβουλή κτηνιάτρου είναι απαραίτητη.

Επιπλέον συμβουλές για ηλικιωμένα σκυλιά και γάτες

Προσαρμόζουμε το σπίτι για ασφάλεια και άνεση

Σε άρθρο του Humane World for Animals αναφέρεται πώς για να βοηθήσουμε το ηλικιωμένο κατοικίδιό μας να κινείται με ασφάλεια, μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές στο περιβάλλον του σπιτιού μας.

Τοποθετούμε αντιολισθητικά χαλιά σε λείες επιφάνειες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ολίσθησης, και απομονώνουμε επικίνδυνες περιοχές όπως σκάλες ή ανοίγματα με baby gates ή παρόμοια μέσα.

Επίσης, βεβαιωνόμαστε ότι οι ουσιώδεις χώροι (φαγητό/νερό, κρεβάτι, άμμος για γάτες) είναι εύκολα προσβάσιμοι χωρίς να χρειάζεται να ανέβει ή να κατέβει πολλά σκαλιά.

Προσοχή στην κινητικότητα και τη γενική άνεση

Το rPets επισημαίνει ότι καθώς τα κατοικίδια μεγαλώνουν, μπορεί να εμφανίσουν αρθρίτιδα, μειωμένη κινητικότητα, απώλεια μυϊκής μάζας και μεγαλύτερη ευαισθησία στις κινήσεις και τις αλλαγές θερμοκρασίας.

Γι’ αυτό είναι καλό να τους προσφέρουμε μαλακά, εργονομικά κρεβάτια, ράμπες ή σκαλοπάτια για να ανεβαίνουν με άνεση σε καναπέ/κρεβάτι, και να φροντίζουμε ώστε η θερμοκρασία στο χώρο να είναι σταθερή και άνετη.

Η διατήρηση ήπιας δραστηριότητας με κατάλληλες βόλτες ή παιχνιδάκια χαμηλής έντασης μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της αιμάτωσης και της ευελιξίας των αρθρώσεων.

Διατροφή, ενυδάτωση και φυσική κατάσταση

Όσο μεγαλώνουν, οι γάτες και οι σκύλοι χρειάζονται πιο προσαρμοσμένη διατροφή με ελεγχόμενες θερμίδες και υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες για να διατηρήσουν μυϊκή μάζα.

Τακτικοί κτηνιατρικοί έλεγχοι

Καθώς οι πιθανότητες χρόνιων παθήσεων όπως αρθρίτιδα, καρδιολογικά προβλήματα, νεφρική ανεπάρκεια ή οδοντικά θέματα αυξάνονται με την ηλικία, είναι χρήσιμο να επισκέπτεστε τον κτηνίατρο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για check-ups, αιματολογικές εξετάσεις και αξιολόγηση της οδοντικής υγείας.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βελτιώσει πολύ την πρόγνωση και να προλάβει επιπλοκές.

Νοητική διέγερση και συναισθηματική υποστήριξη

Η πνευματική διέγερση είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Παιχνίδια που ενθαρρύνουν την αναζήτηση λιχουδιών, απλές εκπαιδευτικές ασκήσεις, ή διαδραστικά παζλ μπορεί να βοηθήσουν στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

Η ήπια επαφή, τα χάδια και μια σταθερή, καθημερινή ρουτίνα μειώνουν το άγχος και ενισχύουν τον δεσμό σας με το ζώο.

Με πληροφορίες από theconversation.com, Humane World for Animals και rPets





