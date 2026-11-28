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Σδούκου αμφισβήτησε την επαγγελματική ιδιότητα του κ.

Χατζηγιαννάκη, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλομέτοχο κατασκευαστικών εταιρειών που λαμβάνει δημόσιες συμβάσεις μέσω αδιαφανών διαδικασιών.

Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε από τον κ.

Τσίπρα να απαντήσει για τη νομιμότητα των συμβάσεων στον Δήμο Στυλίδας και τη συμμετοχή εταιρειών συμφερόντων του κ.

Χατζηγιαννάκη.

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση γραφείων της εταιρείας του κ.

Χατζηγιαννάκη για τη στέγαση υπηρεσιών του κόμματος.

Καταλήγοντας, η κ.

Σδούκου επισήμανε ότι μετά τις δηλώσεις του κ.

Τσίπρα, το ζήτημα των δραστηριοτήτων του κ.

Χατζηγιαννάκη αποτελεί πλέον προσωπική υπόθεση του ίδιου του πρωθυπουργού.

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«Στη σημερινή του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε πιο κυνικός και προκλητικός από ποτέ, δίνοντας πλήρη κάλυψη στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη, τον οποίο εμφάνισε ως έναν ελεύθερο επαγγελματία, που «βάλλεται» επειδή απλώς κάνει την δουλειά του» τονίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Ο κ. Χατζηγιαννάκης δεν είναι ένας απλός ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά ένας μεγαλομέτοχος κατασκευαστικών εταιρειών που σε χρόνο ρεκόρ παίρνει δημόσιες συμβάσεις και κρατικό χρήμα, ακόμα και από δήμους, στους οποίους ο δήμαρχος είναι ταυτόχρονα συνέταιρός του σε άλλη εταιρεία, μέσα από κλειστές διαδικασίες, που έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα ερωτήματα.

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Οι κανονικοί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί στους οποίος αύξησε ή επέβαλε τον έναν φόρο μετά τον άλλο ο κ. Τσίπρας, με αποκορύφωμα τον δικής του έμπνευσης νόμο Κατρούγκαλου.» Προσθέτει η κ Σδουκου.

« Επί της ουσίας, σημειώνει εκπρόσωπος της ΝΔ,από την στιγμή που ο «ενήμερος για όλα» κ. Τσίπρας καλύπτει πλήρως και από σήμερα και δημοσίως τον κ. Χατζηγιαννάκη, απευθύνουμε προσωπικά σε αυτόν τα ερωτήματα που ακόμα μένουν αναπάντητα για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του:

1.Αποδέχεται ο κ. Τσίπρας τη διαδικασία των συμβάσεων που εξασφάλισε ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκης στον Δήμο Στυλίδας, όπου ο δήμαρχος ήταν και συνέταιρος σε άλλη εταιρεία του κ. Χατζηγιαννάκη;

2. Γνώριζε ο κ. Τσίπρας ότι στους διαγωνισμούς του δήμου Στυλίδας συμμετείχαν μόνο εταιρείες συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη; Ελέγχθηκε εάν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών συμφερόντων του κ. Χατζηγιαννάκη είχαν καταρτιστεί ανεξάρτητα; Πώς εξηγούνται οι διαδοχικοί αριθμοί πρωτοκόλλου και οι διαδοχικοί αριθμοί των εγγυητικών επιστολών των δύο εταιρειών;

3. Με ποιο σκεπτικό ο κ. Τσίπρας αποδέχθηκε την χρήση των γραφείων κατασκευαστικής εταιρίας του κ. Χατζηγιαννάκη για να στεγαστούν υπηρεσίες και το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ; Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να απαντιέται με αστεϊσμούς από τον κ. Τσίπρα περί «γιάφκας». Ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης επιβεβαίωσε ότι παραχώρησε δωρεάν το 80% των γραφείων της εταιρείας του στο κόμμα, χωρίς επίσημο παραχωρητήριο.»

«Μετά τις σημερινές αναφορές του κ. Τσίπρα, το μείζον, σε όλα τα επίπεδα, θέμα Χατζηγιαννάκη μετατρέπεται και επισήμως σε υπόθεση Τσίπρα» καταλήγει μ εκπρόσωπος της ΝΔ.