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Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία, διαφορετικά ζήτησε τον τερματισμό της σχετικής ρητορικής.

Αναφορικά με τη διαδικασία αναμόρφωσης των κωδίκων, διευκρίνισε ότι ακολούθησε πολυετή διαβούλευση με τη συμμετοχή επιστημόνων και πολιτικών κομμάτων.

Τόνισε ότι η Βουλή ήταν ανοιχτή κατά την ψήφιση και υπήρξαν προτροπές από τον νομικό κόσμο για την άμεση προώθηση της μεταρρύθμισης.

Τέλος, επισήμανε ότι μεταγενέστερες τροποποιήσεις στους κώδικες πραγματοποιήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας.

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Απάντηση στις κατηγορίες για την ψήφιση των ποινικών κωδίκων έδωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη από ο Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφισβήτησε όλα όσα του καταλογίζουν και κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει στοιχεία. Αλλιώς, πρόσθεσε, θα πω αυτό που είπε η Μπακογιάννη « κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου».

Σε συνέντευξή του στο Mega, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του, υποστηρίζοντας: «Θέλω να πω ότι αυτή ότι αυτή η προσπάθεια, της λάσπης, τοξικότητας, συκοφαντίας, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, και κάθε φορά που, βρισκόμαστε μπροστά σε, αδιέξοδα οικονομικά και κοινωνικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς επιστρέφει σε αυτή τη γνωστή τακτική της λάσπης, διότι ξέρετε κάτι, η συκοφαντία είναι δίδυμη, αδελφή της διαφθοράς, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για εμένα και την κυβέρνησή μου, πιστεύετε ότι 7,5 χρόνια τώρα που είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην περίοδο που ήμουν, ιδίως στην περίοδο που ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήμουν στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, δεν θα είχε αναδείξει αυτή την υπόθεση, εγώ λοιπόν μίλησα με τον πιο σκληρό τρόπο και τον επαναλαμβάνω, αυτή η πλάκα θα τελειώσει, ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς, θα πω αυτό που είπε η κ. Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου…».

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Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αναμόρφωση των ποινικών κωδίκων, επισημαίνοντας ότι «η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μας παραδόθηκε ένας κώδικας. Και προγραμματίζονταν τότε να ψηφιστεί μετά τις ευρωεκλογές, αποφάσισαν να προχωρήσουμε νωρίτερα ημερομηνιακά, όμως ήταν ανοιχτή η Βουλή. ούτε είχα παραιτηθεί, η Βουλή ήταν ανοιχτή. Είχα προαναγγείλει τις εκλογές και υπήρξαν φωνές από τον νομικό κόσμο και από πολιτικούς μου αντιπάλους που προέτρεπαν την κυβέρνηση τότε να μην αφήσει στα συρτάρια μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταξύ αυτών ο Ευάγγελος Βενιζέλος», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για τη διαδικασία συνολικής αναμόρφωσης της νομοθεσίας, διευκρινίζοντας ότι «η ολική αναμόρφωση των ποινικών κωδίκων, που σας εξήγησα μέσα από ποια διαδικασία γίνεται, συμμετοχή επιστημόνων, τα κόμματα όλα συμμετέχουν, πολυετής διαδικασία, και είναι άλλο οι τροποποιήσεις στον κώδικα, που μπορεί να γίνονται κάθε τρεις και λίγο και για την οποία ευθύνη έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση να την τροποποιήσει. Μια τέτοια τροποποίηση των κωδίκων έγινε, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. τον Νοέμβριο του 2019».