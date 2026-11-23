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Ο Αλέξης Τσίπρας στον ρόλο πυροσβέστη: Οδήγησε προσομοιωτή στην Πτολεμαΐδα (βίντεο)

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Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο κέντρο της Πτολεμαΐδας την Δευτέρα το απόγευμα, καθώς μέλος της γνωστής ομάδας «Πτολεμαίοι Μακεδόνες» προσπάθησε να πλησιάζει τον πρώην πρωθυπουργό φωνάζοντας προς το μέρος του «προδότης», αναφέρει ο ptolemeos.gr.

Πιθανότατα το όλο περιστατικό έχει να κάνει με την περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών την οποία υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός με τον συγκεκριμένο πολίτη να είναι γνωστός για τις θερμόαιμες αντιδράσεις του στο συγκεκριμένο θέμα.

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Άνδρες της ασφάλειας τον απομάκρυναν από το χώρο εν μέσω έντασης πριν δημιουργηθούν χειρότερα καθώς αρκετοί φίλοι της ΕΛ.Α.Σ κινήθηκαν προς το μέρος του λεκτικά.

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