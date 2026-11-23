Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει συντρίψει τους αντιπάλους του» εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας και πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική, ωστόσο εξακολουθεί να τοποθετείται κατά καιρούς για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Advertisement

Advertisement

Σε συνέντευξή του στο topontiki.gr, ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να αξιολογήσει την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία και δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την πολιτική του ισχύ, παρά τη διαφωνία του μαζί του.

«Απέναντι στην Αριστερά υπάρχει ένας παίκτης πολύ δυνατός. Δεν μου αρέσει. Δεν θα τον ψήφιζα ποτέ. Πάντα ήμουν απέναντί του ιδεολογικά και κοινωνικά. Αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι έχει συντρίψει τους αντιπάλους του», ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Η εκτίμησή του για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πολιτική πρόταση. Όπως σχολίασε, η ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν είχε την απήχηση που ενδεχομένως αναμενόταν.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να είναι η εναλλακτική. Όμως, μέχρι τις κάλπες έχουμε δρόμο. Το κόμμα του δεν έκανε το μπαμ. Αφού όταν ανακοινώθηκε το κόμμα, δεν έγραψε 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις… Δυστυχώς…», είπε χαρακτηριστικά.