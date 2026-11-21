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Το μικρόφωνο πήρε ο Απόστολος Γκλέτσος κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

Ο ηθοποιός επέλεξε να ερμηνεύσει τους «Ψίθυρους καρδιάς», το γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Μπάση, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια.

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η επιχειρηματίας Σούλα Λιάκου. Το σκηνικό εκτυλίχθηκε σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Κηφισιά, όπου ο Απόστολος Γκλέτσος και η σύντροφός του διασκέδαζαν μαζί με την παρέα τους.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός τραγουδά έχοντας στην αγκαλιά του την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, η οποία συμμετέχει στη μουσική στιγμή σιγοτραγουδώντας δίπλα του.

Δείτε το βίντεο