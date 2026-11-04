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Η Ελλάδα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία του τουρκολιβυκού μνημονίου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, απορρίπτοντας πλήρως τη νομιμότητά του, με επιστολή που απέστειλε προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η επιστολή, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου, συντάχθηκε δύο ημέρες μετά την κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης στη Βεγγάζη. Σε αυτήν, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, χαρακτηρίζει τη συμφωνία παράτυπη και παράνομη, υπογραμμίζοντας ότι αγνοεί πλήρως την παρουσία ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη, καθώς και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών υδάτων.

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Παράλληλα, η ελληνική πλευρά στρέφεται και κατά των συμφωνιών που υπέγραψαν το 2022 η Τουρκία και η Λιβύη για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι και αυτές αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο.

Στην επιστολή, η Αθήνα διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου.

Όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο, στη συνεργασία και στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, υπενθυμίζοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ που έχει συνάψει με την Ιταλία και την Αίγυπτο.