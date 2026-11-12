Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβεβαιώνει με έκθεσή της ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων προσφέροντας περιορισμένες αποδόσεις στους αποταμιευτές.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επικρίνει την κυβερνητική αδράνεια σχετικά με τις χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων και τις υψηλές τραπεζικές χρεώσεις.

Η ανεξάρτητη αρχή προτείνει την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη δημιουργία κρατικών αποταμιευτικών λογαριασμών και τη διευκόλυνση της κινητικότητας των καταθετών μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Αποστολάκη ζητά την ουσιαστική παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε να βελτιωθούν οι αποδόσεις των αποταμιεύσεων και να προστατευθούν οι καταθέτες από την τραπεζική κερδοφορία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Η τελική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιβεβαιώνει όσα έχουμε επανειλημμένα αναδείξει με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν στους καταθέτες από τις χαμηλότερες αποδόσεις στην Ευρωζώνη, ενώ καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας», τονίζει σε δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Όπως εξηγεί, «από το 2024, με επίκαιρη ερώτησή, αναδείξαμε τα προκλητικά χαμηλά επιτόκια καταθέσεων και τη μεγάλη απόκλισή τους από τα επιτόκια χορηγήσεων. Επανήλθαμε με παρεμβάσεις για τις υπέρογκες τραπεζικές προμήθειες, την ανεπαρκή εποπτεία, τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και την προστασία των καταθετών από αδιαφανείς χρεώσεις».

Advertisement

Advertisement

«Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης; «Ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται σε ένα πλαίσιο που ρυθμίζεται από την αγορά και όχι που ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, εκτός και αν μιλάμε για άλλα συστήματα οικονομικής διάρθρωσης».

Σήμερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκεντρώνουν πάνω από το 90% των καταθέσεων και ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ μετακυλίστηκαν περιορισμένα στους αποταμιευτές.

Προτείνει μάλιστα τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω εισόδου νέων τραπεζών και επέκτασης άλλων παρόχων, δημιουργία κρατικών αποταμιευτικών λογαριασμών, κατά το γαλλικό πρότυπο, με επιτόκιο που καθορίζεται από το κράτος, προσφορά καταθετικών προϊόντων με πραγματικά αποταμιευτικά χαρακτηριστικά και προνομιακά επιτόκια επιβράβευσης και ενίσχυση της κινητικότητας των καταθετών, με δυνατότητα σύγκρισης επιτοκίων και ευκολότερης αλλαγής τράπεζας», υπογραμμίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπενθυμίζει:

«Όταν ζητούσαμε παρεμβάσεις, κυβερνητικά στελέχη επικαλούνταν τους κανόνες της αγοράς και μας εγκαλούσαν ότι αναφερόμαστε σε άλλο οικονομικό σύστημα, αγνοώντας το ενωσιακό δίκαιο. Σήμερα, η ανεξάρτητη αρχή προτείνει ακόμη και κρατικά καθοριζόμενα επιτόκια για συγκεκριμένα καταθετικά προϊόντα».

«Η κυβέρνηση γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά εξακολουθεί να αδρανεί. Θα υιοθετήσει τις προτάσεις, θα παρέμβει, ή θα συνεχίσει να παραπέμπει τους καταθέτες στις αποφάσεις των τραπεζών προστατεύοντας την ιλιγγιώδη κερδοφορία τους;», διερωτάται, για να καταλήξει σημειώνοντας:

«Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για δικαίωση, παρότι η έκθεση επιβεβαιώνει όσα αναδεικνύουμε εδώ και χρόνια. Για δικαίωση θα μιλήσουμε όταν οι καταθέτες δουν ουσιαστική βελτίωση στις αποδόσεις των αποταμιεύσεών τους».