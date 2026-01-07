Ώρα «μηδέν» στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων καθώς σήμερα υπουργοί της κυβέρνησης θα προχωρήσουν στις εξειδικεύσεις των μέτρων που έχουν προαναγγείλει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να έχει στείλει τελεσίγραφο ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτά είναι, δεν θα υπάρξουν άλλα. Όπως δεν υπάρχει και άλλη υπομονή».

Τα βασικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες τα βασικότερα μέτρα -μεταξύ άλλων- που θα ανακοινωθούν στις 10 σήμερα το πρωί, είναι η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα, η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, ειδικό πρόγραμμα ελέγχων ώστε να αποτρέπονται οι ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων, περαιτέρω οικονομική ενίσχυση ειδικών κλάδων αγροτών –βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών- 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ σε όσους πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Αυτό που τονίζεται από την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για δραστικές αλλαγές για αυτό και ετοιμάζεται να νομοθετήσει μονομερώς ενώ το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαμηνύσει ότι έχουν επιλυθεί τα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών και ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτά αυτά που είτε είναι πάνω από τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, είτε προσκρούουν στο κοινοτικό πλαίσιο.

Για την ώρα οι εκπρόσωποι των αγροτών τηρούν στάση αναμονής και περιμένουν τις τελικές ανακοινώσεις ενώ δεν κρύβουν την επιφύλαξη τους για τα όσα έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση. Οπότε αναμένεται να συνεδριάσουν αμέσως μετά τις εξειδικεύσεις των υπουργών προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις κινητοποιήσεις.

Αποφασισμένη η κυβέρνηση να σκληρύνει τη στάση της

Αν επιμείνουν στη «σκληρή γραμμή» και επιχειρήσουν να κλιμακώσουν από αύριο τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας εθνικές οδούς και παράδρομους και αποκλείοντας τελωνεία και λιμάνια, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κυβερνητική αντίδραση με επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Και για την παραμονή των τρακτέρ στις εθνικές οδούς, κάτι που σημαίνει παρακώλυση συγκοινωνιών και επιβολή προστίμου έως και 350 ευρώ ημερησίως και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για όσους είχαν ανοίξει τις μπάρες των διοδίων τις προηγούμενες ημέρες, αδίκημα που έχει και ποινικές συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου έχει στείλει το αυστηρό μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει άλλη επιείκεια.

Οπότε σε λίγες ώρες θα ξέρουμε αν οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα τελειώσουν και θα απομακρυνθούν τα τρακτέρ από τους δρόμους ή θα πάμε σε μία μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης-αγροτών με άγνωστα αποτελέσματα.