Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Τουλάχιστον δύο τραγωδίες χωρούν στην ίδια πρόταση. Η μία είναι ιδιωτική, οικογενειακή, αμετάκλητη. Η άλλη συλλογική, εθνική, ακόμη ανοιχτή. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος επιχειρεί να τις ενώσει. Μιλά για την απώλεια του αδελφού του σε τροχαίο, πριν από 25 χρόνια, και για το «δράμα και το τραύμα» της τραγωδίας των Τεμπών.

Η φράση-κλειδί της ανάρτησης είναι μια υπενθύμιση που, σε περιόδους έντασης, ακούγεται ταυτόχρονα αυτονόητη και δύσκολη: «Είμαστε πρώτα άνθρωποι και μετά πολιτικοί».

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρεται στην απώλεια του αδελφού του, του Πάνου, σε τροχαίο δυστύχημα όταν ήταν 28 ετών, σημειώνοντας πως η μνήμη του παραμένει ενεργή μέσα στην οικογένεια και πως η μητέρα τους συνεχίζει έναν καθημερινό αγώνα.

Πηγαίνει όμως ένα βήμα παραπέρα. Συνδέει ευθέως αυτό το τραύμα με την πολιτική του διαδρομή, λέγοντας ότι μπήκε στην πολιτική ακριβώς εξαιτίας αυτής της οικογενειακής απώλειας, με στόχο να συμβάλει σε καλύτερη οδική ασφάλεια και ασφαλέστερες μεταφορές.

Στο δεύτερο σκέλος, ο υπουργός μιλά για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και περιγράφει θυμό, πόνο και πείσμα, υποστηρίζοντας πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιες απώλειες ως «κανονικότητα».

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι γύρω από τους συγγενείς των θυμάτων εξελίσσεται «πολιτική εργαλειοποίηση του πένθους», την οποία χαρακτηρίζει «απάνθρωπη» και καλεί να σταματήσει.

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρεται και στο ζήτημα των τροχαίων, υποστηρίζοντας πως μέχρι το 2024 η Ελλάδα έχανε εκατοντάδες ανθρώπους ετησίως στην άσφαλτο και ότι το 2025 υπήρξε βελτίωση. (Για το πλαίσιο των τροχαίων, στοιχεία και ανακοινώσεις δημοσιεύει συστηματικά η ΕΛΣΤΑΤ.)

Στο θέμα του σιδηροδρόμου, σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να παραδώσει «έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκού επιπέδου σιδηρόδρομο» στη βασική γραμμή έως το τέλος του 2026.

Γιατί αυτή η ανάρτηση «γράφει» πολιτικά

Γιατί δεν είναι απλώς μια προσωπική εξομολόγηση. Είναι μια προσπάθεια να μπει ένα πλαίσιο στο πιο δύσκολο σημείο της δημόσιας ζωής. Εκεί όπου ο πόνος των ανθρώπων γίνεται αντικείμενο πολιτικής σύγκρουσης. Ο ίδιος μιλά για τον κίνδυνο νέου διχασμού και ζητά, μεταξύ άλλων, υπευθυνότητα στη συζήτηση για αλλαγές στο πλαίσιο ευθύνης πολιτικών προσώπων.

Κι ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για τα Τέμπη, οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής επικαιρότητας.

