Την οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε ότι έχει ο Άκης Σκέρτσος κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή. «Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα για τα αγροτικά ζητήματα. Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε συσκέψεις, δεν έχω ανταλλάξει μηνύματα, δεν έχω λάβει αλληλογραφία, δεν έχω έρθει σε επαφή, δεν γνωρίζω τους ανθρώπους, δεν εμπλέκομαι στην δικογραφία, δεν έχω εκφράσει ποτέ γνώμη επί των αγροτικών επιδοτήσεων και δεν έχω γνώση σε σχέση με τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα» υποστήριξε ο υπουργός Επικρατείας, σημειώνοντας πως η μοναδική αναφορά του στο ζήτημα ήταν όταν σε ένα συνέδριο στο οποίο είχε τοποθετηθεί είχε μιλήσει για διαχρονικό πρόβλημα.

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, πίεσε για απαντήσεις από τον Άκη Σκέρτσο σε σχέση με φωτογραφία του ίδιου του υπουργού Επικρατείας στο σπίτι στενού συγγενικού προσώπου του Γιώργου Ξυλούρη. Ο υπουργός εξήγησε πως βρέθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι τον Ιούνιο του 2024 κατόπιν πρόσκλησης τοπικών παραγόντων κατά την διήμερη κομματική επίσκεψη στο Λασίθι και το Ηράκλειο.

Ο διάλογος μεταξύ του Άκη Σκέρτσου και της Μιλένας Αποστολάκη αποτυπώνει το κλίμα της εξέτασης εκείνη την στιγμή:

Άκης Σκέρτσος: Δεν γνωρίζω την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Υπάρχει η φωτογραφία σας. Παρακολουθείτε μαζί με τους κυρίους Πιερρακάκη και Αυγενάκη ένα ποδοσφαιρικό ματς. Πάτε σε σπίτια αγνώστων;

Άκης Σκέρτσος: Πρόκειται για μια πρόσκληση τον Ιούνιο του 2024. ¨Ηταν προεκλογική περίοδος, είχα κληθεί σε περιοδεία στην Κρήτη, ήμουν μέλος κλιμακίου σε περιοδεία. Πήγαμε να φάμε μετά την ομιλία σε ένα σπίτι. Δεν γνώριζα την οικογένεια Ξυλούρη.

Μιλένα Αποστολάκη: Δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι και να μη γνωρίζω ποιος είναι ο οικοδεσπότης…

Άκης Σκέρτσος: Δεν ζητάς ποινικό μητρώο σε μια πρόσκληση…

Μιλένα Αποστολάκη: Θα ξαναπηγαίνατε σήμερα στο σπίτι εάν γνωρίζατε;

Άκης Σκέρτσος: Ο κύριος Ανδρουλάκης εάν γνώριζε ότι ο κουμπάρος του θα εμπλεκόταν στην υπόθεση θα είχε αναλάβει την κουμπαριά;

Μιλένα Αποστολάκη: Έχετε μπερδέψει τους ρόλους. Δεν έχετε προνόμιο να θέτετε ερωτήσεις. Θα πηγαίνατε σε αυτό το σπίτι για το ματς σήμερα;

Άκης Σκέρτσος: Πρέπει να ζητάς ποινικό μητρώο όταν δέχεσαι μια πρόσκληση; Πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας; Το ΠΑΣΟΚ ενέχεται στην υπόθεση λόγω κουμπαριάς Ανδρουλάκη με βάση τη δική σας υπόθεση κυρία Αποστολάκη.