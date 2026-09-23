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Σημαντική εξέλιξη όσον αφορά στην ενίσχυση της αμυντικής/ στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο συνιστά η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης της 6ης συνάντησης των υπουργών Άμυνας των τριών χωρών, που προβλέπει «άμεση και ενιαία αντίδραση» σε απειλές.

Βάσει του περιεχομένου της Κοινής Δήλωσης, συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, «η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας προς υποστήριξη της συλλογικής δυνατότητας για άμεση και ενιαία αντίδραση σε οποιεσδήποτε εξελίξεις όσον αφορά σε πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών».

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Επίσης, εντείνoνται «η επικοινωνία, οι διαβουλεύσεις και η ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολογήσεων» και συντονίζονται «κοινές δυνατότητες με τρόπο ανάλογο της βαρύτητας των στρατιωτικών απειλών και απειλών ασφαλείας του παρόντος και του μέλλοντος και των προκλήσεων σε περιφερειακό επίπεδο».

Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα στην Ελλάδα το 2027.

Στη δήλωση, που υπέγραψαν στο Κάιρο ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου, στρατηγός Ασράφ Σάλεμ Ζαχέρ και ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σημειώνεται πως εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας, οι απειλές από τις ένοπλες συγκρούσεις και οι αξιολογήσεις και οπτικές όλων των πλευρών. «Δόθηκε έμφαση στις συνεχιζόμενες προσπάθειες στην ανάπτυξη στρατιωτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών και την από κοινού εργασία για τη βελτίωση της ασφάλειας και σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο για την αντιμετώπιση απειλών».

Τονίζεται πως οι απόψεις ευθυγραμμίζονται όσο αφορά στη σημασία της ενίσχυσης των κοινών πλαισίων προστασίας γραμμών ανεφοδιασμού, κοιτασμάτων αερίου και υπεράκτιων ενεργειακών στην ανατολική Μεσόγειο «απέναντι σε ποικίλες απειλές, ειδικά δεδομένων πρόσφατων συνθηκών στην περιοχή».

Οι τρεις υπουργοί επίσης εξέφρασαν την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να υπάρξει περαιτέρω συντονισμός όσον αφορά στην αντιμετώπιση προκλήσεων και απειλών ασφαλείας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, κάθε μορφής λαθρεμπορίου, της παράτυπης μετανάστευσης, της διακίνησης ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την προστασία της ναυσιπλοΐας. Ακόμη, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, όπως η πρόσφατη «Μέδουσα» που έλαβε χώρα στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τουρκία επιθυμούσε την ένταξη της Αιγύπτου στο Σύμφωνο της Μέκκας, που υπέγραψε με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, κάτι που δεν υλοποιήθηκε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναλύσεις, στην ένταξη της Αιγύπτου είχε αντιταχθεί η Σαουδική Αραβία, αλλά και αιγυπτιακών επιφυλάξεων όσον αφορά στη ρήτρα συλλογικής άμυνας, βάσει της οποίας επίθεση σε μία χώρα του συμφώνου είναι επίθεση σε όλες- αλλά και προβληματισμών πως μια τέτοια κίνηση θα ήταν σε βάρος των στρατηγικών σχέσεων με Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ινδία και ενδεχομένως να προκαλούσε αρνητικές αντιδράσεις και από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κάιρο, υπενθυμίζοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνο-αιγυπτιακο-κυπριακών σχέσεων και «έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης επίσης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής πριν από λίγες μέρες στο ΕΛ Αλαμέιν».