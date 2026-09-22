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Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Κάιρο, όπου κατά την έναρξη των επαφών του σήμερα, κατ’ αρχάς έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ Ελ Σίσι.

O κ. Δένδιας μετέφερε στον πρόεδρο Ελ Σίσι τους χαιρετισμούς του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράμμισε το εύρος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ιστορικών σχέσεων της Ελλάδας με την Αίγυπτο και επιβεβαίωσε τη βούληση της χώρας μας για συντονισμό των δύο κρατών στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

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Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της #Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi @AlsisiOfficial.



Του παρουσίασα την ελληνικη οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας. Είχα επίσης την ευκαιρια να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών… pic.twitter.com/uJLTNGenPB — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 22, 2026

Ακολούθως ο κ. Δένδιας συμμετείχε στην Τριμερή Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στρατηγό Άσραφ Σαλέμ Ζαχέρ και τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, οι κοινές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, η συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της αμυντικής καινοτομίας, καθώς και οι προκλήσεις στο περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Τριμερής Συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Κοινής Δήλωσης.

Ο Έλληνας υπουργός δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς Συνάντησης εξαιρετικά ικανοποιημένος από την τριμερή: «Είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνο-αιγυπτιακο-κυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης επίσης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής πριν από λίγες μέρες στο ΕΛ Αλαμέιν».

Στην Τριμερή Συνάντηση με τους Υπουργούς Άμυνας της 🇪🇬 και της 🇨🇾 στο #Κάιρο, δώσαμε νέα ώθηση στην εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής μας συνεργασίας.



Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα αμυντικά οικοσυστήματα των τριών χωρών.#Greece #Egypt #Cyprus pic.twitter.com/Ky2cexrJIH Advertisement September 22, 2026

«Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο, δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που ήδη έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία την συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο τότε υπουργό Εξωτερικών τον Σάμεχ Σούκρι Μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις».

Κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, συζητήθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης των δύο κρατών και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας συζητήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Η Κοινή Δήλωση

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις επιδόσεις και το επίπεδο των δυνάμεων που συμμετέχουν στις κοινές ασκήσεις, με κύρια εκ των οποίων τη «Μέδουσα» η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα.

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Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συμφωνία όσον αφορά στη σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας προς υποστήριξη των συλλογικών δυνατοτήτων ταχείας και ενιαίας αντίδρασης απέναντι σε οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά σε απειλές κάθε είδους σε βάρος των τριών χωρών.

Επίσης, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολογήσεων, καθώς και ο συντονισμός όσον αφορά σε κοινές δυνατότητες με τρόπο που αναλογεί στη βαρύτητα των υπαρχουσών και μελλοντικών απειλών ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο.

Νέα συνάντηση των υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αναμένεται το 2027.

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