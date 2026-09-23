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«Όσο εφικτό είναι από το 28, 29 να πάει στο 37, που θέλει αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης – είναι 9-10 μονάδες – άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς τη Νέα Δημοκρατία» υποστήριξε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού» ανέφερε.

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Αναφερόμενος στην κριτική περί παραγκωνισμού παλαιότερων στελεχών, ο κ. Τσίπρας απάντησε ότι οι πόρτες του εγχειρήματος παραμένουν ανοιχτές.

«Είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω. Αλλά όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια ανάγκη για νέο αίμα στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι απαξίωση των παλιότερων αυτό», ανέφερε.

Όπως είπε, έχει «πολλούς έμπειρους ανθρώπους» δίπλα του και συνεργάτες που βρίσκονται μαζί του από τα πρώτα χρόνια. «Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση να μην υπάρξουν μετακινήσεις βουλευτών προκειμένου να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα. «Εμείς είπαμε δύο πράγματα. Το πρώτο, που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό, ότι δεν θα τσαλαβουτάμε, όπως γίνεται, και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα, μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα», είπε.

«Εμείς είπαμε ότι θα είμαστε εκτός Βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινοβουλευτική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα», σημείωσε.

Για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εμπειρία της κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και στην καθιέρωση της απλής αναλογικής.

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«Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της Δεξιάς γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά. Δεν μπήκα σε δεύτερες εκλογές. Και που αργότερα εισήγαγα την απλή αναλογική. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή την ανάγκη», είπε.

Ωστόσο, τάχθηκε κατά ενός μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού. «Ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα, δεν θα ήταν μια ευνοϊκή θετική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα», ανέφερε.

Εκτίμησε πως ένα κόμμα Σαμαρά θα «δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει». Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα αποτελούσε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς «θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο, ο οποίος δεν θα ψηφίσει εύκολα αριστερά ή κέντρο, να πάει σε ένα κόμμα της συντηρητικής παράταξης».

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Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. «Βεβαίως μπορεί να έχουμε αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ; Το πιθανότερο να μην κάνει τρίτη θητεία ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε δει κανέναν πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης να το κάνει;» ανέφερε.

Στη συνέχεια, έθεσε το δίλημμα που, όπως είπε, θα προκύψει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση: «Να το πω αλλιώς: ή εμείς ή κανείς. Η ζωή φέρνει διλήμματα».

«Αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη; Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο», ανέφερε.

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Αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του κόμματος είχε χρόνο και χώρο να ανατρέψει τους συσχετισμούς. «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα; Μακάρι ο άνθρωπος», είπε. «Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα, μισή, που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι», πρόσθεσε.

Για τη μετεκλογική στάση του κόμματός του, ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα επιδιωχθεί συνεργασία με το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων, με βάση το πολιτικό σχέδιο που θα προτείνει. «Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, απευθυνόμενοι σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων, να συγκροτηθεί η κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου», ανέφερε, διευκρινίζοντας: «Στη βάση. Όχι απόλυτα, προφανώς».

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε προσφυγή σε δεύτερες εκλογές. «Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», είπε.

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Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν άκουσε από τον πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας, μάλιστα, το όριο των 1,75 ευρώ που τέθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε ότι πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς.

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Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης, κάνοντας ειδική αναφορά στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων της χώρας.

«Τα διυλιστήρια, τα δύο στη χώρα μας, είχαν έκτακτα κέρδη τον προηγούμενο εξάμηνο. Έφτασαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη, τα δύο διυλιστήρια», είπε.

Όπως ανέφερε, ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1%, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο». «Τι κάνουν άλλες χώρες; Άλλες χώρες κάνουν έκτακτες φορολογήσεις», σημείωσε. «Λέμε για εισφορά 1% οταν η αξία της περιουσίας αποδίδει 5-6% τον χρόνο», πρόσθεσε.

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Ο κ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει υποστηρίξει πως οι πολίτες περνούσαν καλύτερα κατά την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης. «Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019. Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε παράδοξη τη σύγκριση της περιόδου 2015-2019 με τη σημερινή κατάσταση, καθώς, όπως είπε, σήμερα η χώρα βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει ασκηθεί στο πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, θέτοντας ο ίδιος το ερώτημα: «Τελικά, τίναξα την μπάνκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης; Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση».