Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ αναφορικά με τις καταγγελίες στις οποίες προέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διευκρονίζοντας ότι το συμβάν «διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών. Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έλαβε μήνυμα-γραπτή αναφορά από αστυνομικό του ΑΤ Εξαρχείων για την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ιδίου του Υπουργού κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας.

Στη φόρα ο διάλογος με Χρυσοχοΐδη

Το βράδυ της Πέμπτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρώντας σε εκτενή ανάρτηση στο Facebook. Στην ίδια δημοσίευση κοινοποίησε και το μήνυμα (sms) που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή ενημερώθηκε από αστυνομικό σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου κάνει λόγο για σοβαρό θεσμικό ζήτημα, υποστηρίζοντας πως «πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους».

Παράλληλα, κάλεσε τον κ. Χρυσοχοΐδη είτε να ζητήσει την παραίτηση του κ. Γεωργιάδη είτε να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη, υποβάλλοντας τη δική του παραίτηση.

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρεται επίσης στις υποθέσεις των δολοφονιών του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και του Ζακ Κωστόπουλου, κάνοντας λόγο για λειτουργία «παρακράτους» και για διασύνδεση αστυνομίας και κυβέρνησης. Όπως σημειώνει, επικοινώνησε μαζί της και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος τη διαβεβαίωσε ότι «θα ερευνηθεί αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Η ίδια, σύμφωνα με όσα αναφέρει, απάντησε ότι αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία για το ζήτημα ή διαφορετικά την παραίτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

Το σκωπτικό tweet του Αδωνι Γεωργιάδη

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που ζητούσε να παραιτηθεί ο ίδιος ή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έδωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο X.

Σχολιάζοντας την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω της πλατφόρμας X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.

Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026

Μιλώντας στο One Channel, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι «η εικόνα μου να φωνάζω δεν είναι σωστή αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τσακώθηκε με όλους. Εγώ είμαι ευγενής αλλά εάν κάποιος νομίζει ότι μου κάνει bullying αντιδρώ, η κυρία Κωνσταντοπουλου κάνει bullying στη Βουλή. Σε φτάνει στα όρια σου, είναι ό,τι χειρότερο σε σάρκα».

Είπε, επίσης, πως «η ιδέα ότι πηγαίνω έναν πολιτικό αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Αφού μου έκανε μήνυση και με αποκάλεσε κότα επειδή δεν της έκανα εγώ – με ενοχλεί η πονηριά – αφού δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα τι να κάνουμε» ενώ στο ερώτημα τι προσδοκά, ο υπουργός Υγείας απάντησε «έχω και το παράδειγμα του Πολάκη. Φώναζε, φώναζε τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έγινε αρνάκι».

«Το να αντιμετωπίσω το bullying της Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον μου στη Δημοκρατία. Θα τσαλακωθώ, θα χάσω ψήφους αλλά είναι καθήκον μου. Στο αντισυστημικό κοινό που απευθύνεται, αν δεν της απαντάμε όπως το έκανε ο Κασιδιάρης χτίζει ένα αφήγημα ότι εμένα με φοβούνται όλοι. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία και να το θεωρούμε αδίκημα και να το επιτρέπουμε στη Βουλή από μια κυρία.

