Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου διαβεβαίωσε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν την προβλεπόμενη αύξηση του 2027, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά που διατηρούν.

Η ίδια απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εντός του 2027, διευκρινίζοντας ότι η επόμενη επανεξέταση του ζητήματος έχει προγραμματιστεί για το έτος 2030.

Σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, η υφυπουργός ανέφερε ότι διπλασιάστηκαν οι συντάξεις για 8.500 δικαιούχους, ενώ 75.000 άτομα απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση αναδρομικής επιστροφής χρημάτων στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση απορρίπτει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης 13ης σύνταξης λόγω έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, προκρίνοντας αντ' αυτού την παροχή στοχευμένων επιδομάτων για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών.

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Μια συνέντευξη με σοβαρές ειδήσεις για εκατομμύρια συνταξιούχους, αλλά και με προσωπικές εξομολογήσεις, χιούμορ, ποδόσφαιρο, οικογένεια και τεχνητή νοημοσύνη.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, βρέθηκε απέναντί μου στη HuffPost για μια συζήτηση που ξεκίνησε από τις κοινές βορειοελλαδίτικες αναφορές μας και κατέληξε σε μια απολαυστική αντιπαράθεση για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τις αντοχές των συζύγων των πολιτικών!

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«Τι λέτε στον συνταξιούχο των 750 ευρώ που δεν βγάζει τον μήνα;»

Στο ενδιάμεσο, όμως, μπήκαν τα δύσκολα. Οι συντάξεις που δεν φτάνουν, η προσωπική διαφορά, τα όρια ηλικίας, οι χήρες, η 13η σύνταξη και η κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια.

Η πρώτη ουσιαστική ερώτηση ήταν μάλιστα διατυπωμένη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης: «Τι απαντάτε σε έναν συνταξιούχο των 750 ευρώ που πληρώνει ενοίκιο, ρεύμα, φάρμακα και σούπερ μάρκετ και τελειώνει η σύνταξη πριν τελειώσει ο μήνας;»

Η απάντησή της ήταν ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες και επιδιώκει να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος των καρπών της ανάπτυξης.

Προσωπική διαφορά: Η κατηγορηματική διαβεβαίωση

Η Άννα Ευθυμίου επέμεινε ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση του 2027, ακόμη και όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά.

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«Από φέτος όλο το ποσό θα δοθεί ως αύξηση στη σύνταξη», υποστήριξε, διευκρινίζοντας ότι η προσωπική διαφορά θα παραμείνει λογιστικά, χωρίς να συμψηφίζεται με τη νέα αύξηση.

Επέμεινα ιδιαίτερα στο θέμα, υπενθυμίζοντας ότι περίπου 500.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά. «Δεν μένει κανείς απ’ έξω;» τη ρώτησα. «Όχι, κανείς», απάντησε κατηγορηματικά.

Μάλιστα, όταν ανέφερα ότι ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος ενδεχομένως θα είχε αντιρρήσεις, απάντησε χαμογελώντας ότι οι ερωτήσεις του είναι πάντοτε καλοδεχούμενες.

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Όρια συνταξιοδότησης: «Καμία αύξηση το 2027»

Εξίσου κατηγορηματική εμφανίστηκε για τα όρια ηλικίας. «Δεν πρόκειται να γίνει αύξηση των ορίων ηλικίας το 2027», δήλωσε.

Εξήγησε ότι η επανεξέταση προβλέπεται ανά τριετία και ότι η επόμενη θα αφορά το 2030. Για τις ευρωπαϊκές προβολές που συνδέουν το προσδόκιμο ζωής με πιθανή αύξηση των ορίων, διευκρίνισε ότι δεν αποτελούν δεσμευτική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, για το 2030 δεν έδωσε αντίστοιχη απόλυτη διαβεβαίωση.

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Συντάξεις χηρείας: Οι 8.500, οι 75.000 και η εκκρεμότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι αναφορές της στις συντάξεις χηρείας. Σύμφωνα με την υφυπουργό, περίπου 8.500 δικαιούχοι που είχαν υποστεί περικοπή μετά την τριετία είδαν το σχετικό ποσό της σύνταξής τους να διπλασιάζεται.

Παράλληλα, περίπου 75.000 δικαιούχοι που δεν είχαν υποστεί αντίστοιχη περικοπή απαλλάχθηκαν από την αγωνία αναδρομικής επιστροφής χρημάτων. «Δεν αναζητήθηκε ούτε ένα ευρώ αναδρομικά», τόνισε.

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Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στις συντάξεις χηρείας πριν από τον Μάιο του 2016, εξαιτίας διαφορετικών καθεστώτων των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων και δημοσιονομικών περιορισμών.

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«Γιατί επιδόματα και όχι μεγαλύτερες συντάξεις;»

Η συζήτηση έγινε πιο έντονη όταν έθεσα το ζήτημα των επιδομάτων και των vouchers. Γιατί, αφού υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για έκτακτες ενισχύσεις, δεν κατευθύνεται σε μόνιμες αυξήσεις;

Η υφυπουργός υπερασπίστηκε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες παρεμβάσεις μπορούν να είναι μόνιμες και άλλες αναγκαστικά επιδοματικές.

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Για τη 13η σύνταξη ήταν σαφής: το κόστος, όπως ανέφερε, υπολογίζεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν υπάρχει σήμερα ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των 400 ευρώ, παρουσιάζοντάς την ως ουσιαστική βοήθεια για τους δικαιούχους.

Όταν της επισήμανα ότι οι πολίτες πληρώνουν τις πραγματικές τιμές στα ράφια και όχι τους στατιστικούς δείκτες χωρίς ΦΠΑ, αναγνώρισε τις δυσκολίες, αλλά υπερασπίστηκε τη δημοσιονομική πειθαρχία.

ΕΔΟΕΑΠ, ψηφιακή κάρτα και τεχνητή νοημοσύνη

Στο ερώτημά μου για το ενδεχόμενο ένταξης του ΕΔΟΕΑΠ στον ΕΦΚΑ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός και εξέφρασε την πρόθεσή της να στηρίξει το Ταμείο.

Ως δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο, μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για την επαγγελματική της διαδρομή.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας επικαλέστηκε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, ενώ για την τεχνητή νοημοσύνη επέμεινε στην ανάγκη ανθρώπινης εποπτείας, ιδιαίτερα όταν αλγόριθμοι επηρεάζουν προσλήψεις, αξιολογήσεις και απολύσεις.

Η μητέρα Άννα, η πίστη και οι καθημερινές μάχες για το κινητό

Η συζήτηση απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα όταν μιλήσαμε για την οικογένειά της. Μητέρα δύο παιδιών, 13 και 7 ετών, περιέγραψε τις προσπάθειές της να βρίσκει χρόνο για κοινές δραστηριότητες, παρά τις υποχρεώσεις της πολιτικής. «Πρέπει να έχουν αναμνήσεις τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε επίσης ότι με τον μεγάλο της γιο βρίσκεται σε διαρκή «διαπραγμάτευση» για τον χρόνο χρήσης του κινητού.

Μιλήσαμε ακόμη για την πίστη της στην Παναγία και στον Ταξιάρχη, με τον οποίο συνδέεται ιδιαίτερα λόγω του πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή.

Από το GTA στον Άρη και το κοτόπουλο με πατάτες

Η Άννα Ευθυμίου υπερασπίστηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συζήτηση γύρω από το ηλεκτρονικό παιχνίδι GTA, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί πρέπει να γνωρίζουν την πραγματικότητα των νέων.

Κλείσαμε, όμως, με τις γρήγορες προσωπικές ερωτήσεις που έκανα παλαιότερα στην τηλεοπτική εκπομπή μου στον ΑΝΤ1.

Προτιμά το θέατρο, ιδιαίτερα τις αρχαίες τραγωδίες. Μαγειρεύει κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο και κατσικάκι, αλλά παραδέχεται ότι δεν ξέρει να φτιάχνει παστίτσιο.

Ο σύζυγός της αντιμετωπίζει τις πολιτικές υποχρεώσεις της «με μεγάλη υπομονή και βαθιές ανάσες». Και στο ποδόσφαιρο; Άρης, φυσικά!

Η πιο τρυφερή απάντηση ήρθε όταν τη ρώτησα τι λέει στα παιδιά της πριν κοιμηθούν. «Τα σταυρώνω και τα δύο και τους λέω: Σ’ αγαπώ πολύ».

Μια κουβέντα που απέδειξε ότι πίσω από τους αριθμούς των συντάξεων και τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις υπάρχει και η προσωπική ζωή μιας γυναίκας που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο υπουργείο, την οικογένεια και τις αξίες της.