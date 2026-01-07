Με ανάρτησή του στα social media απαντά ο Γιάνης Βαρουφάκης στις επικρίσεις όσον αφορά σε δηλώσεις του περί εμπειριών του με ναρκωτικές ουσίες στο παρελθόν, κάνοντας λόγο για «υποκρισία».

Ακολουθεί η ανάρτηση:

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία

Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.

Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες.

Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, η νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το “πολιτικό κόστος”. Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε».

Υπενθυμίζεται πως η Δίωξη Ναρκωτικών έστειλε σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα το βίντεο της συνέντευξης του Γιάνη Βαρουφάκη, στην οποία μιλά ανοιχτά για εμπειρίες του με ναρκωτικές ουσίες στο παρελθόν.

Στη συνέντευξη, που έδωσε στο podcast της Γαίας Μερκούρη, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 παραδέχτηκε ότι έχει δοκιμάσει ουσίες, αναφέροντας πως είχε πάρει ecstasy μία φορά το 1989 στο Σίδνεϊ. Περιέγραψε την εμπειρία ως ευχάριστη εκείνη τη στιγμή, αλλά με έντονες παρενέργειες τις επόμενες ημέρες, γεγονός που τον έκανε να μην το επαναλάβει.

«Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale («δεν έχω κάνει τζούρα»). Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς».

«Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης: «Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Ο εισαγγελέας θα εξετάσει το υλικό για να διαπιστώσει αν προκύπτουν ποινικά αδικήματα και, εφόσον χρειαστεί, θα ξεκινήσει προανακριτική έρευνα.