Σημαντικές αποκαλύψεις έκανε η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού και δικηγόρος Μαρία Γρατσία σχετικά με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα με επικεφαλής την Πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών.

Μιλώντας τη Δευτέρα (22/12), στο KONTRA Channel, η κ. Γρατσία σκιαγράφησε το προφίλ του υπό διαμόρφωση κινήματος, θέτοντας σαφείς κόκκινες γραμμές. Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού ξεκαθάρισε εξαρχής ότι δεν θα υπάρξει «καμία συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αναμειχθεί με την πολιτική στο παρελθόν».

Ωστόσο, άφησε ένα παράθυρο για εξαιρέσεις , καθώς η ίδια δεν απέκλεισε τη συμμετοχή ατόμων με πολιτική εμπειρία. «Εξ όσων γνωρίζω, στη συντριπτική πλειοψηφία τους δεν θα έχουν σχέση με την πολιτική», τόνισε.

Πολιτικά πρόσωπα έχουν ήδη επιχειρήσει να προσεγγίσουν τον κύκλο της κ. Καρυστιανού, όπως παραδέχθηκε η κυρία Γρατσία: «Σίγουρα έχουν υπάρξει τέτοιου είδους προσεγγίσεις, σε πολλαπλή βάση, αλλά είναι πάντα κάθετη και ξεκάθαρη η αντιμετώπισή της και δεν αφήνει παραθυράκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την «επιτροπή σοφών»



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκαλύψεις για την «επιτροπή σοφών» που είχε προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού. Σύμφωνα με τη κα Γρατσία, τα μέλη της προσέγγισαν το εγχείρημα με δική τους πρωτοβουλία.

Για τη σύνθεσή της, η κ. Γρατσία δήλωσε αναλυτικά: «Εξαίρετες προσωπικότητες με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά και εμπειρία από τη δουλειά και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις. Άνθρωποι, δηλαδή, από την αγορά που βιώνουν από την καθημερινότητά τους τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν αναλάβει ευθύνες, που είναι σημαντικό κριτήριο και δείκτης ωριμότητας και εμπειρίας, και παράλληλα έχουν και τις γνώσεις και το γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή και με τη γνώση και με την εμπειρία, να συνδράμουν στη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων, στοιχειοθετημένων λύσεων απτών, πρακτικών, μέσα από την πράξη προκειμένου ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία απασχολούν τη χώρα, που απασχολούν όλους μας. Άρα, υπό αυτή την έννοια η λέξη “σοφών”».

«Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις γνώσεις, το μορφωτικό επίπεδο, αλλά έχουν και την εμπειρία από την πράξη, από τη δουλειά».

«Δεν υπάρχουν ταμπέλες οι οποίες να παραπέμπουν σε αριστερά ή δεξιά»

Σε ερώτημα για την ιδεολογική ταυτότητα του «κόμματος Καρυστιανού», η απάντηση της κας. Γρατσία ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχουν ταμπέλες οι οποίες να παραπέμπουν σε αριστερά, δεξιά, ούτε τέτοιου είδους ουσιαστικά περιοριστικές προσεγγίσεις».

Ακόμα, σύμφωνα με τη συνεργάτιδα της κ. Καρυστιανού, το μοναδικό κίνητρο είναι «το κοινό καλό, ο εντοπισμός των προβλημάτων, η ανάδειξη αυτών, η διαφάνεια και η επίλυσή τους».

Όσο για τη μορφή που θα λάβει το εγχείρημα, η κ. Γρατσία άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, λέγοντας: «Αν αποφασίσει να είναι μπροστά σε έναν πολιτικό φορέα, γιατί ουσιαστικά αυτό που περισσότερο την ενδιαφέρει είναι να υπάρξει αυτό το κίνημα και όπως έχει πει, το ίδιο το κίνημα θα αναδείξει ποιος θα ηγείται, γιατί είναι υπέρ της ομαδικής εργασίας και το ζητούμενο για εκείνη είναι το διά ταύτα, όχι ποιος θα ηγείται και πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι, γιατί κάθε ομάδα και κάθε δράση, ό,τι ταμπέλα και να της βάλουμε κρίνεται εκ του αποτελέσματος».

