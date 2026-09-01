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Το έργο προβλέπει τη χρήση προηγμένης ισραηλινής τεχνολογίας, η οποία έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συμπαραγωγή συστημάτων στην Ελλάδα σε ποσοστό 25%, ενισχύοντας τη βιομηχανική συνεργασία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος ενισχύει τη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της κοινής ανάπτυξης αμυντικών υποδομών.

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«Ιστορική» χαρακτηρίζει σε προσωπική ανάρτησή της η Πρέσβης του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanay) την αμυντική συμφωνία Ελλάδας Ισραήλ για την Ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί την οικοδόμηση του νέου «θόλου» πάνω από την χώρα μας, θωρακίζοντας την ελληνική Επικράτεια έναντι κάθε απειλής.

Η Πνινάτ Γιανάι στέκεται στην αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας – δοκιμασμένης και στον πόλεμο – που διαθέτει το Ισραήλ, καθώς και στην παράμετρο της συμπαραγωγής για την Ασπίδα του Αχιλλέα με την ελληνική πλευρά να συμμετέχει στο 25% περίπου, κερδίζοντας θέσεις εργασίας και πολύτιμη τεχνογνωσία:

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«Χτες, στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, υπεγράφη μια συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα.

Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες —από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης— θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές.

Η συμφωνία εμβαθύνει επίσης τη βιομηχανική συνεργασία: περίπου το 25% της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά την ισραηλινή και την ελληνική βιομηχανία μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.»

Υπεγράφη σήμερα στο Τελ Αβίβ, η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη Συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας. Από την ισραηλινή πλευρά τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του Υπουργείου Άμυνας Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο Διευθύνων Σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev και άλλοι αξιωματούχοι. Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / EUROKINISSI)

Όπως δήλωσε κατά την τελετή ο Ιωάννης Μπούρας, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας:

«Δεν πρόκειται απλώς για μια δέσμευση. Είναι μια ευκαιρία».

Μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε, να αναπτύξουμε και να υπερασπιστούμε μαζί.

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Όταν Ισραηλινοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι με χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη — και σε μια σαφή δήλωση ότι δύο έθνη με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.

Πρόκειται επίσης για μια συνάντηση της ιστορικής σοφίας με τη σύγχρονη καινοτομία: τα θεμέλια που έθεσαν ο Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης, ο Δημόκριτος και οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαίας Ελλάδας συναντούν σήμερα την ισραηλινή τεχνολογική αριστεία, καθώς οικοδομούμε την άμυνα του αύριο.

Η χτεσινή συνάντηση ολοκληρώθηκε με λόγια που αποτυπώνουν το πνεύμα αυτής της συμφωνίας:

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«Ξεκινήσαμε ως εταίροι — και καταλήξαμε ως φίλοι».

Συγχαρητήρια στις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ και στην Ελλάδα για αυτό το προηγμένο αμυντικό σύστημα, για τις θέσεις εργασίας και τη συνεργασία που θα δημιουργήσει, καθώς και για μια εταιρική σχέση που γίνεται διαρκώς βαθύτερη, ισχυρότερη και πιο στρατηγική.

Ο Θεός να ευλογεί το Κράτος του Ισραήλ και την Ελληνική Δημοκρατία.

Ο Θεός να ευλογεί τη φιλία μεταξύ των λαών μας.»

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