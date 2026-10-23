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Ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ είχε αποκαλέσει τον αντίπαλό του «κύριο Τίποτα» κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα έντονης και σκληρής προεκλογικής περιόδου.

Ο Αβραμόπουλος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 1995 και παρέμεινε στη δημαρχία της πρωτεύουσας έως το τέλος του 2002.

Μετά τη θητεία του στην αυτοδιοίκηση, ο ίδιος ακολούθησε μια μακρά πολιτική πορεία αναλαμβάνοντας κυβερνητικά χαρτοφυλάκια και τη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου.

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Στις 23 Οκτωβρίου 1994, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εκλέχθηκε δήμαρχος Αθηναίων, επικρατώντας στον δεύτερο γύρο του Θεόδωρου Πάγκαλου. Ήταν μια αναμέτρηση που έμεινε στην πολιτική μνήμη και για μια φράση του αντιπάλου του: «κύριος Τίποτα». Ο χαρακτηρισμός δεν εμπόδισε την εκλογική του νίκη. Ο υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος συγκέντρωσε 54,40% και 182.916 ψήφους, έναντι 45,60% και 153.318 ψήφων του Πάγκαλου.

Ο χαρακτηρισμός που έμεινε

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Η προεκλογική αντιπαράθεση ήταν έντονη. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, υποψήφιος με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «κύριος Τίποτα» για τον Αβραμόπουλο. Ο τελευταίος είχε ήδη προηγηθεί στον πρώτο γύρο με 43,87%, έναντι 32,77% του αντιπάλου του. Η κάλπη της επόμενης Κυριακής επιβεβαίωσε το προβάδισμά του. Χρόνια αργότερα ο Πάγκαλος δήλωσε δημοσίως ότι δεν είχε μετανιώσει για την προεκλογική του φρασεολογία. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε σωστά επιλέξει να μην απαντήσει, να μην «τσιμπήσει», αγνοώντας την προκλητικότητα του αντιπάλου του.

Η βόλτα από το Μοναστηράκι στην πλατεία Κοτζιά

Από εκείνη την προεκλογική περίοδο κρατώ και μια προσωπική δημοσιογραφική ιστορία. Είχα κάνει στον Δημήτρη Αβραμόπουλο μια τηλεοπτική συνέντευξη εν κινήσει. Ξεκινήσαμε από το Μοναστηράκι, διασχίσαμε την Αιόλου και φτάσαμε στην πλατεία Κοτζιά. Εκεί σταθήκαμε μπροστά στη βιτρίνα καταστήματος αθλητικών ειδών.

Του έκανα μια απλή, σχεδόν αυθόρμητη ερώτηση: «Τι ομάδα είστε;». Με κοίταξε και μου απάντησε: «Ολυμπιακός». Όταν τελείωσε το γύρισμα, γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε γελώντας: «Φίλε μου, έκανες τη χειρότερη ερώτηση! Κατεβαίνω δήμαρχος Αθηναίων και είπα Ολυμπιακός. Να δω τι θα κάνουν οι Παναθηναϊκοί στις κάλπες!». Και έβαλε τα γέλια.

Τελικά, οι κάλπες τον ανέδειξαν μεγάλο νικητή. Κι εγώ κράτησα αυτή τη μικρή σκηνή ως μια χαρακτηριστική ανάμνηση από τις συνεντεύξεις που γίνονται έξω από τα στούντιο, μέσα στην ίδια την πόλη.

Από τη διπλωματία στη δημαρχία

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1953. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημόσιο δίκαιο και ακολούθησε διπλωματική σταδιοδρομία. Υπηρέτησε σε θέσεις του ελληνικού διπλωματικού σώματος και το 1993 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Αθηναίων το 1994 υποστήριξε ο τότε πρόεδρος του κόμματος, Μιλτιάδης Έβερτ.

Ανέλαβε τη δημαρχία την 1η Ιανουαρίου 1995 και παρέμεινε έως το τέλος του 2002, καθώς επανεξελέγη το 1998 από τον πρώτο γύρο. Στη διάρκεια της θητείας του έδωσε έμφαση στη διεθνή παρουσία της Αθήνας και στην αναβάθμιση δημόσιων χώρων, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

Η συνέχεια της πολιτικής διαδρομής

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Το 2001 ίδρυσε το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών, πριν επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια ανέλαβε τα χαρτοφυλάκια Τουριστικής Ανάπτυξης, Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Από το 2014 έως το 2019 υπηρέτησε ως Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Το 2023 εξελέγη βουλευτής Ηλείας.

Η εκλογή του 1994 παραμένει μια χαρακτηριστική ιστορία της αθηναϊκής αυτοδιοίκησης: μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, ένας χαρακτηρισμός που έμεινε και μια νίκη που καθόρισε την επόμενη οκταετία της πρωτεύουσας. Για μένα έχει και τον ήχο ενός γέλιου, στο τέλος μιας συνέντευξης στην πλατεία Κοτζιά.

Πηγές: ΕΕΤΑΑ, αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 1994. Προσωπικό βιογραφικό Δημήτρη Αβραμόπουλου

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