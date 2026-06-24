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Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αμοιβές του από τον οργανισμό Fighting Impunity ήταν δηλωμένες, φορολογημένες στην Ελλάδα και είχαν λάβει προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος αμφισβήτησε τη νομιμότητα του εντάλματος που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση της ασυλίας του, δηλώνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απάντησε στον ΣΚΑΪ για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και για το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τις βελγικές αρχές, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε υπόνοια περί παράνομων πληρωμών. «Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα», είπε, επιμένοντας ότι οι αμοιβές του από το Fighting Impunity ήταν δηλωμένες, φορολογημένες και είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε απευθείας επικοινωνία που είχε η HuffPost με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, όταν το θέμα πήρε δημοσιότητα, η πρώτη του φράση ήταν: «Είναι μία μπούρδα. Θα βγάλω έγγραφα και θα κάνω και δήλωση».

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Σήμερα, ο πρώην Επίτροπος το επανέλαβε. «Είναι μια μπούρδα» είπε και στον ΣΚΑΪ, λέγοντας ότι δεν πήρε μίζες και ότι τα χρήματα που έλαβε από τη συμμετοχή του στον οργανισμό Fighting Impunity του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι δηλώνονταν κανονικά στην εφορία.

«Ακόμα και χτες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλο βάζουμε σε κάτι αλλά η ουσία», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όπως είπε, ο Αντόνιο Παντσέρι είχε δύο παράλληλες δραστηριότητες. Η μία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούσε το Fighting Impunity, έναν οργανισμό για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας διεθνώς. Ο πρώην Επίτροπος ανέφερε ότι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, η Φεντερίκα Μογκερίνι και ο ίδιος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι, πριν αποδεχθεί τη συμμετοχή του, απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ζητήσει άδεια. Όπως είπε, ρώτησε αν μπορούσε όχι μόνο να συμμετάσχει, αλλά και να αμείβεται.

«Μπορώ και να πληρώνομαι;» είπε ότι ρώτησε τότε, για να λάβει, όπως υποστήριξε, την απάντηση: «Βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, έλαβε την άδεια και συμμετείχε ως τιμητικό μέλος, με αμοιβή την οποία δήλωνε στην Ελλάδα.

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«Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην Επίτροπος επέμεινε ότι ο οργανισμός δεν ήταν «κάλυψη» για άλλες δραστηριότητες του Παντσέρι, αλλά, όπως είπε, παράλληλη δραστηριότητα. Για το Qatargate ανέφερε ότι ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής είχε άλλες παράλληλες κινήσεις, οι οποίες φάνηκαν αργότερα με την υπόθεση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνήθηκε επίσης ότι έκανε ταξίδι με την Εύα Καϊλή για lobbying στο Κατάρ. «Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής, καμία σχέση με εμένα. Άλλο Επιτροπή, άλλο Ευρωκοινοβούλιο», είπε, απορρίπτοντας κάθε θεσμική ή άλλη σύνδεση μαζί της στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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Για το θέμα της βίζας προς το Κατάρ, ανέφερε ότι δεν εγκρίθηκε σχετική διαδικασία με δική του υπογραφή. «Δεν δόθηκε τελικά η βίζα. Και με υπογραφή δική μου δεν δόθηκε», είπε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και για το ένταλμα σύλληψης που φέρεται να εκδόθηκε σε βάρος του από τις βελγικές αρχές.

«Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει συζήτηση γιατί πληρωνόμουνα. Πληρωνόμουνα επειδή μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν», ανέφερε.

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Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ένταλμα δεν είναι ευρωπαϊκό και δεν προέρχεται από τη βελγική Δικαιοσύνη, αλλά από τη βελγική αστυνομία.

«Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας», είπε, προσθέτοντας ότι το έγγραφο δεν εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Αναφερόμενος στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα».

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Πιό συγκεκριμένα ανέφερε:

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«Το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης. Γι’ αυτό και δεν είναι εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα». Ακολούθως ανέφερε πως ενημερώθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έλαβε γνώση για το ένταλμα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου. Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ενημερώθηκε τελικά από το γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη λάβει γνώση για την υπόθεση.

Ο πρώην Επίτροπος υποστήριξε ότι το όνομά του ενεπλάκη εκ νέου επειδή «ελέγχονται αστυνομικοί που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους». Όπως είπε, πριν από δύο χρόνια η υπόθεση είχε ήδη διερευνηθεί και είχαν δοθεί απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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«Οι αστυνομικοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια», είπε.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απάντησε και για την πολιτική του πορεία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και πάλι υποψήφιος, εφόσον ο ίδιος το κρίνει.

«Αυτό θα το δούμε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω», είπε.

Παράλληλα, απέρριψε σενάρια προσέγγισης με άλλο πολιτικό φορέα ή με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία», ανέφερε.