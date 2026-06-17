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Έντονη ενόχληση εξέφρασαν στον αέρα της εκπομπής τους ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, με αφορμή την ακύρωση προγραμματισμένης τηλεοπτικής εμφάνισης της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι, παρότι είχε συμφωνηθεί εδώ και καιρό συνέντευξη με την πρόεδρο του πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η εμφάνισή της ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνεργάτες της πρότειναν ως εναλλακτική λύση τη συμμετοχή της δικηγόρου Μαρίας Γρατσία, ωστόσο λίγο πριν από τη σύνδεση η εκπομπή ενημερώθηκε ότι ούτε αυτή θα μπορούσε να εμφανιστεί.

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«Είναι η τρίτη φορά που μας ακυρώνουν σύνδεση την τελευταία στιγμή», ανέφερε εμφανώς εκνευρισμένος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, τονίζοντας ότι είχε προηγηθεί σχετική συνεννόηση και επιβεβαίωση της συμμετοχής.

Από την πλευρά της, η Ανθή Βούλγαρη υπογράμμισε πως η εκπομπή έχει επανειλημμένα απευθύνει προσκλήσεις τόσο στη Μαρία Καρυστιανού όσο και στη Μαρία Γρατσία. Όπως σημείωσε, όταν συμφωνείται μια τηλεοπτική συνέντευξη, οι τεχνικές λεπτομέρειες και ο τρόπος σύνδεσης πρέπει να έχουν διευθετηθεί εκ των προτέρων, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα την τελευταία στιγμή.

Η συζήτηση πήρε πολιτικές διαστάσεις όταν ο Χασαπόπουλος σχολίασε ότι όσοι διεκδικούν ρόλο στη δημόσια ζωή οφείλουν να επιδεικνύουν συνέπεια στις δεσμεύσεις τους. Όπως ανέφερε, οι αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αξιοπιστίας που προβάλλονται στον δημόσιο λόγο πρέπει να αντανακλώνται και στην πράξη.

«Όταν δίνεις μια υπόσχεση ότι θα συμμετάσχεις σε μια εκπομπή, πρέπει να την τηρείς. Δεν μπορείς να ζητάς εμπιστοσύνη από τους πολίτες και παράλληλα να μην είσαι συνεπής στις συμφωνίες σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την αρχική ακύρωση, η σύνδεση πραγματοποιήθηκε τελικά με τη Μαρία Γρατσία, η οποία εμφανίστηκε ζωντανά ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς τη Λάρισα, συμμετέχοντας στην εκπομπή μέσα από το αυτοκίνητό της.