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Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τις αναφορές περί χούντας, τονίζοντας ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και προσβάλλουν τη δημοκρατική μνήμη.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Δημοκρατία πλήττεται από τον πολιτικό φανατισμό, την απαξίωση των θεσμών, τον λαϊκισμό και την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο.

Παρά τις διαπιστωμένες αδυναμίες της περιόδου της Μεταπολίτευσης, ο κ.

Χατζηδάκης χαρακτήρισε τον συνολικό απολογισμό θετικό για την πορεία της χώρας.

Τέλος, κάλεσε σε καθημερινή υπευθυνότητα και σεβασμό στους θεσμούς, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος απαιτεί συνεχή προσπάθεια και ουσιαστικό διάλογο.

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε σε μια ουσιαστική πολιτική παρέμβαση, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της θεσμικής σταθερότητας και προειδοποιώντας ότι η Δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από όσους την αμφισβητούν ευθέως, αλλά και από εκείνους που, όπως είπε, την απαξιώνουν και την ευτελίζουν με τη συμπεριφορά και τη ρητορική τους.

Η παρακαταθήκη της Μεταπολίτευσης

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Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθυμίζει ότι στις 24 Ιουλίου 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε σε μια χώρα τραυματισμένη από τη δικτατορία και την κυπριακή τραγωδία, κατορθώνοντας να θεμελιώσει –όπως επισημαίνει– τη μακροβιότερη περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, με σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ισχυρούς θεσμούς.

«Η Ελλάδα δεν είναι χούντα»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί «χούντας» που, όπως σημειώνει, ακούγονται κατά καιρούς από πολιτικές δυνάμεις της άκρας Αριστεράς και της άκρας Δεξιάς.

«Όποιος αποκαλεί τη σημερινή Ελλάδα χούντα, όχι μόνο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, αλλά προσβάλλει και τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν πραγματικά για τη Δημοκρατία», είναι το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του.

Οι πληγές της Δημοκρατίας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι η Δημοκρατία δεν πλήττεται μόνο από όσους επιδιώκουν την κατάλυσή της, αλλά και από:

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την πολιτική βία ,

, τον φανατισμό ,

, τη δολοφονική δράση ακραίων ομάδων ,

, την απαξίωση των θεσμών ,

, την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο ,

, τον λαϊκισμό και την παραπληροφόρηση.

Στο πλαίσιο αυτό κάνει αναφορά στην τραγωδία της Marfin, στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε κάθε μορφή βίας που επιχειρεί να επιβληθεί στην πολιτική ζωή.

Αυτοκριτική για τη Μεταπολίτευση

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνωρίζει ότι στα χρόνια της Μεταπολίτευσης υπήρξαν:

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πελατειακές νοοτροπίες ,

, καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις ,

, υπερβολικές παροχές ,

, αδυναμίες απέναντι στο βαθύ κράτος.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι ο συνολικός απολογισμός παραμένει θετικός, καθώς η Ελλάδα πέτυχε να εδραιώσει τη θέση της στην Ευρώπη, να ενισχύσει το κράτος δικαίου και να διασφαλίσει μια πρωτοφανή περίοδο πολιτικής σταθερότητας.

«Η Δημοκρατία απαιτεί καθημερινή υπευθυνότητα»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τονίζει ότι η Δημοκρατία δεν προστατεύεται μόνο με επετειακές εκδηλώσεις, αλλά με καθημερινό σεβασμό στους θεσμούς, απόρριψη της βίας, υπεύθυνο δημόσιο λόγο, μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο.

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Το μήνυμά του συνοψίζεται στη φράση ότι η Δημοκρατία κινδυνεύει όχι μόνο από όσους την πολεμούν, αλλά και από εκείνους που την ευτελίζουν, καλώντας σε μεγαλύτερη θεσμική σοβαρότητα και πολιτική υπευθυνότητα απέναντι στο σημαντικότερο κεκτημένο της Μεταπολίτευσης.