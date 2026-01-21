Σε μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η σκληρή κόντρα που είχαν εντός της Ολομέλειας ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συζήτηση γύρω από την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά την παρέμβαση του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, εξήγησε την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την κυβερνητική πρόταση και έβαλε στο τραπέζι της συζήτησης την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για την χάραξη εθνικής στρατηγικής στο ζήτημα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «κάρφωσε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας πως «έπειτα από επτά χρόνια αποτυχίας στον πρωτογενή τομέα, ο πρωθυπουργός θυμήθηκε τώρα να ανοίξει τον διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα. Μας ζητά να ανοίξουμε τον διάλογο, αλλά ο ίδιος απουσιάζει». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως για την αξιωματική αντιπολίτευση «το ζήτημα δεν είναι επικοινωνιακό, ούτε διαχειριστικό. Είναι εθνικό» και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη «προσχηματικό» και «επικοινωνιακό» διάλογο δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την «γαλάζια» πρόταση.

«Μήπως κλείνετε το βίντεο όταν αρχίζει να παίζει;» – «Εσείς κυβερνάτε»

Στον Νίκο Ανδρουλάκη απάντησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Καταλόγισε, με έμμεσο τρόπο, υποκρισία στην Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας, μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: ««Το βίντεο με τον Θεόδωρο Πάγκαλο στο Ηράκλειο, που μιλάει σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τους λέει “είπαμε, δυο φορές πανωγραψίματα, αλλά όχι τέσσερις”, το έχετε δει; Μήπως κλείνετε το βίντεο όταν αρχίζει να παίζει;». Στρέφοντας τα «βέλη» του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε πως «αν είχατε πιει τον ορό της αλήθειας, θα ομολογούσατε πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ένα βήμα εξυγίανσης και διαφάνειας» και κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για μικροκομματική γλώσσα, υποστηρίζοντας, παράλληλα, πως η απαρχή των προβλημάτων με τις αγροτικές επιδοτήσεις εντοπίζεται στη δεκαετία του ’80.

Ο Κωστής Χατζηδάκης καταλόγισε στον Νίκο Ανδρουλάκη αντιεπιστημονικές θέσεις σε σχέση με το εμβόλιο της ευλογιάς. «Όλοι οι επιστήμονες συμπίπτουν στην ίδια στάση. Εάν ήσασταν κυβέρνηση, θα κάνατε του κεφαλιού σας; Είναι αυτό υπεύθυνη στάση;», υποστηρίζοντας πως είναι «επικίνδυνα» τα «παιχνίδια» με το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Ωραίο το παραμύθι σας, αλλά χωρίς δράκο. Εσείς κυβερνάτε» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Να κάνουμε και οι δυο ορό αλήθειας. Έχουμε εξάλλου κοινά στην προϊστορία μας όπως το Predator» σχολίασε με καυστικό τρόπο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε πως η κυβέρνηση είναι απολύτως υπεύθυνη για το γεγονός ότι «ξέφυγε» η ευλογιά. Ο Κωστής Χατζηδάκης, σε εκείνο το σημείο, επικαλέστηκε σχετική επιστολή του αρμόδιου Ούγγρου ευρωπαίου επιτρόπου λέγοντας πως εάν εφαρμοστεί το εμβόλιο, θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας. «Μαζί με τους λαϊκιστές και τους ψεκασμένους αυτό προτείνετε, εσείς το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ» σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Εμείς είμαστε οι λαϊκιστές και οι σκοταδιστές;» ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τον ευρωπαίο επίτροπο ως «Ιανό» και αναφερόμενος σε απάντηση της Κομισιόν που έκανε λόγο για τοπικούς εμβολιασμούς.