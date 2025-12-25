Η ημέρα των Χριστουγέννων είθισται να είναι ημέρα χαράς για τους πολίτες αυτής της χώρας, όμως σήμερα, εν έτει 2025 είναι για πολλούς από μας ημέρα γκριζωπή έως σκοτεινή. Για τους αγρότες στα παρακείμενα των εθνικών οδών γεωργικά μηχανήματα, τους αστυνομικούς οι οποίοι, με άνωθεν εντολές, είναι και αυτοί ακούσια θύματα του κοινωνικού αυτοματισμού, τους εκδρομείς που υφίστανται το άνωθεν επιβαλλόμενο «καψόνι» και φυσικά όλους τους επαγγελματίες της επαρχίας που περίμεναν τις μέρες αυτές να δουν κάποια ευρώ στα ταμεία τους. Εις μάτην…

Το δε εγχώριο πολιτικό σύστημα, εν τω συνόλω του, αναπαράγει με περισσή συνέπεια τις κακές του συνήθειες. Μικρομεγαλισμός με υπερχειλίζουσα αλαζονεία, ανοχή στη διαφθορά, φιλαυτία έως βλακείας, συγχρωτισμός με πρόσωπα αμφιβόλου εντιμότητας και πλήρης περιφρόνηση στους κοινωνικούς εταίρους, πλην ελαχίστων οι οποίοι αναγορεύονται ως «δικοί» τους.

Αυτή, φεύ, είναι η πικρή αλήθεια, αλλά λόγω της ημέρας ας την αγνοήσουμε και ας αφοσιωθούμε σε όσους αγαπάμε και εκτιμούμε. Από αύριο μπορούμε να ασχοληθούμε με όσα προσπαθούν να μας επιβάλουν οι υποτιθέμενοι «ηγήτορες» της συμφοράς. Και όσοι μπορούμε, ας βάλουμε πλάτη σε τυχόν προσπάθειες κάθαρσης, οποθενδήποτε προερχόμενες. Καλές γιορτές, έστω και μετ´εμποδίων!