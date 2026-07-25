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Η χθεσινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με την παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών, του αθλητισμού και της κοινωνίας. Ήταν μια βραδιά που, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές, υπενθύμισε ότι η 24η Ιουλίου δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα. Ανήκει στην ίδια τη Δημοκρατία.

Δυστυχώς, όμως, η ημέρα σημαδεύτηκε και από τις συνειδητές απουσίες ορισμένων πολιτικών δυνάμεων, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου, η οποία επέλεξε να μετατρέψει μια κορυφαία θεσμική επέτειο σε ακόμη μία ευκαιρία κομματικής αντιπαράθεσης. Η επίκληση πολιτικών διαφωνιών ή της παρουσίας προσώπων με τα οποία διαφωνεί δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την απουσία από μια εκδήλωση που τιμά την επιστροφή της ελευθερίας και του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα.

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Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με επιλεκτικές παρουσίες. Δεν ζητά ιδεολογικά πιστοποιητικά ούτε κομματικές ταυτότητες. Ζητά σεβασμό στους θεσμούς που επιτρέπουν σε όλους να εκφράζουν ελεύθερα ακόμη και τη διαφωνία τους.

Χθες, όσοι βρέθηκαν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου έστειλαν ένα μήνυμα ότι υπάρχουν στιγμές που το εθνικό συμφέρον και η θεσμική συνέχεια βρίσκονται πάνω από την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Όσοι επέλεξαν την απουσία έστειλαν επίσης το δικό τους μήνυμα. Και αυτό θα κριθεί από τους πολίτες.

Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν είναι δεξίωση κοινωνικών δημοσίων σχέσεων. Είναι φόρος τιμής σε όσους αγωνίστηκαν, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και θυσιάστηκαν ώστε σήμερα όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μπορούν να μιλούν ελεύθερα, να διαφωνούν και να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών.

Η Δημοκρατία είναι αρκετά μεγάλη για να χωρά όλες τις πολιτικές απόψεις. Εκείνο που δεν χωρά είναι η απαξίωση των ίδιων των θεσμών που τη στηρίζουν. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο συμπέρασμα που αφήνει πίσω της η χθεσινή βραδιά στο Προεδρικό Μέγαρο.