Να αποκρούσει τα ομαδικά «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης με φόντο τα περί παραγκωνισμού του διεθνούς δικαίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιχείρησε ο Νίκος Δένδιας από το βήμα της Βουλής.

«Δεν υφίσταται πιθανότητα, ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της εθνικής εξωτερικής πολιτικής», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρεμβαίνοντας στην συζήτηση του νομοσχεδίου για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. «Με τα θέματα αυτά δεν είναι να παίζουμε καθόλου» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, καταθέτοντας στα πρακτικά της Βουλής τη δήλωση του πρωθυπουργού ενώ επικαλέστηκε και τη ρητή αναφορά της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ΟΗΕ.

Στην παρέμβαση του ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως, αναφέροντας πως πλέον οι σταθερές του χθες δεν υπάρχουν. Και σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε πως για αυτό και η χώρα μας πρέπει να έχει την απόλυτη αίσθηση ότι εξ ιδίων μέσων μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της, που είναι το μείζον αγαθό για κάθε Έλληνα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μόνο εάν έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε, θα αποτρέψουμε το πειρασμό στον οποιονδήποτε να θέσει εν κινδύνω την ασφάλεια της χώρας».

Μιλώντας για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, τόνισε πως το νομοθέτημα δεν επιφέρει μειώσεις μισθών, συντάξεων και εφάπαξ. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των υπαξιωματικών ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε πως η κυβέρνηση «δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς, τους ενισχύει, διορθώνοντας αδικίες σε βάρος των αξιωματικών και των ΕΠΟΠ και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται».