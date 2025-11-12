Η Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ήταν η μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Επίκεντρο η Αθήνα με μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά και πολλές πόλεις της περιφέρειας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μα επικεντρώνεται σε Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη που επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι και τόσο ήρεμα στο αεροδρόμιο που κατέβηκε το αεροπλάνο του. Από την πίσω πόρτα, από χωματόδρομο «φυγαδεύτηκε» για να πάει στους προορισμούς του, σπάζοντας τον, αποβραδίς, αγροτικό κλοιό. Ο Τέρενς Κουίκ σε βίντεο σχολιάζει αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά δεν παραλείπει να επισημάνει και το κενό στην πρωθυπουργική επίσκεψη στο νομό Ροδόπης. Έφτασε στη Μαρώνια και στην Κομοτηνή, αλλά δεν ανέβηκε στα Πομακοχώρια που πολιορκούν με εκατομμύρια ευρώ η Άγκυρα και το τουρκικό προξενείο.

Δικαιολογημένος ο ξεσηκωμός των αγροτών – η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Ροδόπη αλλά όχι στα Πομακοχώρια – Βίντεο

