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Πλησιάζει η ημέρα κατά την οποία ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη τις αποφάσεις της κυβέρνησης εφ´όλης της ύλης αλλά και εν όψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Θα βρίσκονται εκεί και οι αρχηγοί των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία, για να ασκήσουν την αναμενόμενη κριτική και να προβάλουν τις θέσεις τους.

Και θα αρχίσει φυσικά ο χορός των δημοσκοπήσεων. Τύποις άρχισε ήδη με την δημοσκόπηση της Interview, η οποία όμως δεν θεωρείται αρκούντως αξιόπιστη, διότι διεξήχθη μεσούντος του Αυγούστου και των καλοκαιρινών διακοπών. Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων δεν διεξάγουν έρευνες τον Αύγουστο, διότι κρίνουν ότι το δείγμα είναι ανεπαρκές και μη αντιπροσωπευτικό.

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Όμως από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα συμπαραμαρτούντα θα αρχίσει ένας καταιγισμός δημοσκοπήσεων και εκεί θα κληθεί ο απλός πολίτης να αξιολογήσει τα ευρήματα και τους ίδιους τους δημοσκόπους. Έργο εξαιρετικά δυσχερές. Φυσικά θα κριθούν και τα μέσα ενημέρωσης για τις ερμηνείες που θα δίνουν.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Υπάρχουν εταιρίες δημοσκοπήσεων που είναι άτεγκτες στη δουλειά τους, υπάρχουν όμως και εταιρίες που έχουν ως πρόσημο το «ότι πει ο πελάτης». Και οι πελάτες είναι διαφόρων προελεύσεων.

Όπως υπάρχουν και μέσα ενημέρωσης αλλά και δημοσιογράφοι οι οποίοι – όπως λέμε στη γλώσσα μας – «σερβίρουμε τον καφέ, όπως τον παραγγέλνει ο πελάτης». Και υπάρχουν μέσα και δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά τους, όπως αρμόζει όταν υπηρετείς ένα λειτούργημα.

Στην τελική ο κάθε πολίτης πρέπει να αποφασίσει αφού πρώτα μιλήσει με τον εαυτό του και δευτερευόντως να δώσει βάση στους επιζητούντες την ψήφο του και σ´αυτούς που υπηρετούν το δημόσιο λόγο, είτε ευόρκως είτε προσχηματικά.