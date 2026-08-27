Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χειρουργική μέθοδος dcLVA, η οποία συνδέει λεμφικά αγγεία με φλέβες στον λαιμό, εφαρμόζεται πειραματικά σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ για την ενίσχυση της απομάκρυνσης εγκεφαλικών αποβλήτων.

Παρά τις εντυπωσιακές μαρτυρίες βελτίωσης σε ορισμένους ασθενείς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων και της αβεβαιότητας για τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Η ταχεία εξάπλωση της μεθόδου, κυρίως στην Κίνα, οδήγησε τις ρυθμιστικές αρχές να περιορίσουν την εφαρμογή της σε αυστηρά ερευνητικά πλαίσια, εν μέσω προβληματισμών για προσωρινά αποτελέσματα.

Ερευνητές προειδοποιούν ότι η τεχνική ενδέχεται να προσφέρει μόνο μια παροδική ανακούφιση, χωρίς να αντιμετωπίζει τη ρίζα της νευροεκφυλιστικής νόσου, καθιστώντας απαραίτητες τις περαιτέρω κλινικές μελέτες.

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Ένα βίντεο διάρκειας λίγων λεπτών έχει γίνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ντοκουμέντα στη σύγχρονη έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Στις πρώτες εικόνες, ένας άνδρας περίπου 80 ετών βρίσκεται καταβεβλημένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι. Το πρόσωπό του είναι αποστεωμένο, τα μάτια του σφιγμένα και η εικόνα παραπέμπει σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την επαφή του με το περιβάλλον.

Τρεις ημέρες αργότερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο άνδρας είναι σε εγρήγορση και προσπαθεί να σχηματίσει λέξεις. Σταδιακά καταφέρνει να αναγνωρίσει τον γιο του.

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Έξι μήνες μετά, κάθεται όρθιος και συμμετέχει σε συζήτηση. Το βλέμμα του είναι ζωηρό και δείχνει να παρακολουθεί όσα συμβαίνουν γύρω του. Οκτώ μήνες μετά την επέμβαση, περπατά με γρήγορο βήμα σε έναν διάδρομο νοσοκομείου και απαγγέλλει από μνήμης έναν σχεδόν αιωνόβιο μαοϊκό στρατιωτικό ύμνο.

Η διαφορά από τις πρώτες εικόνες είναι τόσο μεγάλη, ώστε ο άνθρωπος μοιάζει σχεδόν αγνώριστος.

Το συγκεκριμένο βίντεο καταγράφει την πορεία ενός ασθενούς που τον Σεπτέμβριο του 2020 έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ. Η τεχνική ονομάζεται βαθιά τραχηλική λεμφική-φλεβική αναστόμωση, ή dcLVA (deep cervical lymphatic-venous anastomosis).

Η βασική ιδέα πίσω από την επέμβαση είναι σχετικά απλή, αν και η εφαρμογή της απαιτεί εξαιρετικά λεπτή μικροχειρουργική. Οι χειρουργοί συνδέουν πολύ μικρά λεμφικά αγγεία στον λαιμό με κοντινές φλέβες. Τα αγγεία αυτά αποτελούν μέρος του συστήματος αποχέτευσης του οργανισμού, το οποίο απομακρύνει υγρά και άχρηστες ουσίες από τους ιστούς.

Η θεωρία είναι ότι, δημιουργώντας μια νέα δίοδο, το υγρό και οι πρωτεΐνες-απόβλητα που προέρχονται από τον εγκέφαλο μπορούν να απομακρύνονται ευκολότερα προς την κυκλοφορία του αίματος.

Η μέθοδος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2022 σε κινεζόφωνο επιστημονικό περιοδικό από τον μικροχειρουργό Qingping Xie, πρόεδρο του νοσοκομείου Qiushi στη Χανγκζού της Κίνας. Εκείνη την περίοδο η εργασία πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

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Η κατάσταση άλλαξε έναν χρόνο αργότερα. Ο Wei Chen, λεμφικός μικροχειρουργός στην Cleveland Clinic του Οχάιο, άρχισε να παρουσιάζει το βίντεο σε χειρουργικά συνέδρια σε ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας τη συγκατάθεση του Xie και της οικογένειας του ασθενούς.

«Πολλά σαγόνια έπεσαν», θυμάται ο Chen. «Ουσιαστικά ξεκίνησε μια φρενίτιδα και η συγκεκριμένη επέμβαση άρχισε να πραγματοποιείται παντού».

Η επέμβαση εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, κυρίως στην Κίνα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκατοντάδες νοσοκομεία άρχισαν να προσφέρουν την πειραματική θεραπεία.

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Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν viral βίντεο με μαρτυρίες ασθενών και οικογενειών που υποστήριζαν ότι είχαν δει θεαματικές βελτιώσεις. Πλατφόρμες όπως η Douyin και η WeChat χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή της μεθόδου, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να αναζητήσουν πρόσβαση σε αυτήν.

Το κόστος, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Πολλοί ασθενείς πλήρωσαν περισσότερα από 200.000 γουάν, δηλαδή περίπου 30.000 δολάρια, προκειμένου να υποβληθούν στην επέμβαση και να διεκδικήσουν μια πιθανότητα βελτίωσης.

Η εξάπλωση της dcLVA προκάλεσε τελικά την παρέμβαση των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών. Ελλείψει επαρκών επιστημονικών στοιχείων, η χρήση της επέμβασης περιορίστηκε πέρυσι σε πιο αυστηρά οργανωμένα πλαίσια κλινικής έρευνας, αντί για την ανεξέλεγκτη εφαρμογή που είχε προηγηθεί.

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Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Xie βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο υπό κράτηση για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Η μεγάλη συζήτηση για τον «καθαρισμό» του εγκεφάλου

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η συγκεκριμένη επέμβαση μπορεί πράγματι να αλλάξει την πορεία της νόσου Αλτσχάιμερ ή αν οι εντυπωσιακές βελτιώσεις που έχουν καταγραφεί σε ορισμένους ασθενείς αποτελούν προσωρινό φαινόμενο.

Η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη. Το Nature μίλησε με περισσότερους από δύο δωδεκάδες ερευνητές του πεδίου, καταγράφοντας ένα μείγμα συγκρατημένης αισιοδοξίας και έντονου σκεπτικισμού.

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«Η ιδέα είναι επιστημονικά έγκυρη και βιολογικά εύλογη», λέει ο Young-Kwon Hong, ερευνητής του λεμφικού συστήματος στο Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη. Την ίδια στιγμή, όμως, προειδοποιεί ότι ο ενθουσιασμός έχει ξεπεράσει τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

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«Η ελπίδα είναι μεγάλη», σημειώνει, «και όποτε η ελπίδα είναι μεγάλη, ακολουθεί και η υπερβολή».

Η θεωρία πίσω από τη θεραπεία συνδέεται με μια σειρά σημαντικών ανακαλύψεων των τελευταίων ετών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος απομακρύνει τα απόβλητά του.

Ο Xie δεν ξεκίνησε την καριέρα του ως ερευνητής του Αλτσχάιμερ. Είχε εκπαιδευτεί ως επανορθωτικός μικροχειρουργός και ειδικευόταν στην επανασύνδεση αγγείων. Η πορεία του προς τη συγκεκριμένη θεραπεία ξεκίνησε, σύμφωνα με συνεντεύξεις που είχε δώσει πριν από την κράτησή του και όσα ανέφερε η κόρη του Angela στο Nature, από ένα περιστατικό εμβοών.

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Το 2019, ενώ πραγματοποιούσε επέμβαση για την ανακούφιση της πίεσης στα νεύρα που μεταφέρουν τα ακουστικά σήματα στον εγκέφαλο σε μια μεσήλικη γυναίκα με επίμονες εμβοές, ο Xie παρατήρησε ανωμαλίες σε λεμφικές δομές βαθιά στον λαιμό της.

Για να παρακάμψει την προβληματική περιοχή, συνέδεσε λεμφικά αγγεία με γειτονικές φλέβες. Η τεχνική αυτή είχε αναπτυχθεί αρχικά τη δεκαετία του 1960 για την αντιμετώπιση του επώδυνου οιδήματος στα άκρα, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί όταν λεμφαδένες αφαιρούνται ή καταστρέφονται κατά τη θεραπεία καρκίνου.

Μετά την επέμβαση, η γυναίκα ανέφερε ότι δεν βελτιώθηκαν μόνο οι εμβοές της. Υποστήριξε επίσης ότι είχε βελτιωθεί η πνευματική της διαύγεια.

Ο Xie άρχισε να ερευνά τη σχετική βιβλιογραφία και βρήκε στοιχεία που φάνηκε να προσφέρουν μια πιθανή εξήγηση.

Το 2015, ομάδα με επικεφαλής τον νευροανοσολόγο Jonathan Kipnis εντόπισε ένα δίκτυο λεμφικών αγγείων στις προστατευτικές μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο. Η ανακάλυψη ανέτρεψε την παλαιότερη αντίληψη ότι ο εγκέφαλος δεν διαθέτει ένα συμβατικό λεμφικό σύστημα.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Kipnis και οι συνεργάτες του έδειξαν σε ποντίκια ότι η διαταραχή αυτών των αγγείων μπορούσε να περιορίσει την απομάκρυνση των τοξικών πρωτεϊνών β-αμυλοειδούς και να επιταχύνει τη γνωστική έκπτωση.

Παράλληλα, παλαιότερη έρευνα των νευροεπιστημόνων Jeff Iliff και Maiken Nedergaard στο University of Rochester Medical Center είχε περιγράψει ένα διαφορετικό σύστημα καναλιών γεμάτων με υγρό. Τα κανάλια αυτά εκτείνονται κατά μήκος των αιμοφόρων αγγείων και βοηθούν στη μετακίνηση υγρών μέσα στον εγκεφαλικό ιστό, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των αποβλήτων.

Για τον Xie, όλα αυτά τα ευρήματα συνέθεσαν μια νέα εικόνα.

Αν τα απόβλητα του εγκεφάλου τελικά διοχετεύονται μέσω αυτών των οδών προς τα λεμφικά αγγεία του λαιμού, τότε η βελτίωση της αποχέτευσης σε αυτό το σημείο θα μπορούσε, θεωρητικά, να ενισχύσει την απομάκρυνση των αποβλήτων από τον εγκέφαλο.

Και αν προβλήματα σε αυτό το σύστημα αποχέτευσης συμβάλλουν στην εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, τότε η αποκατάσταση της ροής θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει έναν νέο τρόπο αντιμετώπισής τους.

Ο 84χρονος άνδρας στο βίντεο έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ο Xie δοκίμασε τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Από τη Χανγκζού στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα

Ο Weifeng Zeng εντόπισε τη δουλειά του Xie τον Φεβρουάριο του 2023, σε ένα δελτίο του China Medical News που παρουσίαζε τις «επτά σημαντικότερες εξελίξεις στη μικροχειρουργική το 2022». Η τεχνική dcLVA βρισκόταν στην έκτη θέση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι τότε ο Xie είχε ήδη πραγματοποιήσει την επέμβαση σε περισσότερους από 60 ανθρώπους.

Ο Zeng, επανορθωτικός μικροχειρουργός στο University of Wisconsin–Madison, αναζήτησε τη δημοσίευση του Xie και αποφάσισε να τηλεφωνήσει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που υπήρχε στα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα.

Ο Xie απάντησε αμέσως.

Ήταν πρόθυμος να μοιραστεί την εμπειρία του και ενθουσιάστηκε όταν πληροφορήθηκε ότι ο Chen και ο Zeng είχαν εξετάσει παρόμοιες ιδέες σχετικά με τη χειρουργική του λεμφικού συστήματος και τη νόσο Αλτσχάιμερ για περισσότερο από μία δεκαετία, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τότε μια τέτοια επέμβαση.

Ακολούθησε επίσημη συνεργασία. Ο Xie ταξίδεψε στο Κλίβελαντ, όπου παρουσίασε την τεχνική dcLVA στην ομάδα του Chen χρησιμοποιώντας πτωματικά παρασκευάσματα.

Ο Chen ενσωμάτωσε τα κλινικά ευρήματα του Xie στις παρουσιάσεις του σε διεθνή συνέδρια. Στη συνέχεια, οι δύο τους, μαζί με τον Zeng και άλλους ερευνητές, συνυπέγραψαν μια σύντομη έκθεση που παρουσίαζε τη χειρουργική τεχνική και τα πρώτα αποτελέσματά της. Στη δημοσίευση, στο επίσημο περιοδικό της American Society of Plastic Surgeons, περιλαμβανόταν και το βίντεο του πρώτου ασθενούς.

Η είδηση εξαπλώθηκε γρήγορα.

Χειρουργοί από διάφορες χώρες άρχισαν να ταξιδεύουν στη Χανγκζού για να παρακολουθήσουν την επέμβαση από κοντά.

Ανάμεσά τους ήταν ο J. Mocco, νευροχειρουργός με ειδίκευση στα αγγεία του εγκεφάλου, ο οποίος εργάζεται σήμερα στο Weill Cornell Medicine στη Νέα Υόρκη. Ο Mocco ταξίδεψε στο νοσοκομείο Qiushi τον Αύγουστο του 2025.

«Δεν είχα δει ποτέ κάτι παρόμοιο», θυμάται.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν: μήπως βλέπω μια εμπειρία σαν εκείνη ενός ιεροκήρυκα που υπόσχεται θαύματα;» λέει. «Όμως έφυγα από την Κίνα λέγοντας ότι δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικό, αλλά πρέπει να διερευνηθεί με αυστηρό και ουσιαστικό τρόπο».

Τι δείχνουν μέχρι σήμερα οι μελέτες

Τα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν περιορισμένα. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι μικρές, προέρχονται από την Κίνα, πραγματοποιήθηκαν σε ένα μόνο κέντρο και δεν διέθεταν ομάδα σύγκρισης.

Επιπλέον, παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό μέσω του οποίου η επέμβαση θα μπορούσε να προκαλεί τις παρατηρούμενες αλλαγές.

Περισσότερες από δώδεκα σχετικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επέμβαση μπορεί να μειώνει τα επίπεδα των τοξικών πρωτεϊνών β-αμυλοειδούς και tau στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώνει τη μνήμη και την προσοχή σε αντικειμενικά γνωστικά τεστ.

Κατά μέσο όρο, οι βελτιώσεις στις μεγαλύτερες ομάδες ασθενών είναι μάλλον περιορισμένες. Ωστόσο, περιστατικά θεαματικής βελτίωσης, όπως αυτό του πρώτου ασθενούς του Xie, εξακολουθούν να εμφανίζονται.

«Βλέπουμε ορισμένα εξαιρετικά ενθαρρυντικά δεδομένα», λέει ο Joon Pio (JP) Hong, πλαστικός χειρουργός στο University of Ulsan College of Medicine στη Σεούλ.

Ο Hong έχει συνεργαστεί απευθείας με τον Xie και συνυπέγραψε πέρυσι μια εντυπωσιακή μελέτη για μια 58χρονη γυναίκα με σοβαρό Αλτσχάιμερ. Πριν από την επέμβαση, η γυναίκα μετά βίας μπορούσε να περπατήσει. Μετά την επέμβαση, μπορούσε να κινείται χωρίς βοήθεια.

Ο Hong πραγματοποιεί πλέον τη δική του κλινική δοκιμή στη Νότια Κορέα και αναφέρει ότι βλέπει παρόμοιες θεαματικές βελτιώσεις σε ορισμένους ασθενείς, όχι όμως σε όλους.

Παρόμοια στοιχεία αρχίζουν να εμφανίζονται και από μεγαλύτερες, πιο αυστηρές μελέτες.

Τον Φεβρουάριο δημοσιεύθηκε μελέτη με περισσότερους από 100 ανθρώπους, η μεγαλύτερη ομάδα ασθενών που έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα. Οι ασθενείς έπασχαν από σοβαρό Αλτσχάιμερ και υποβλήθηκαν σε dcLVA στο First People’s Hospital of Zunyi, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν κατά μέσο όρο μικρές βελτιώσεις στις γνωστικές και λειτουργικές επιδόσεις τους, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν μειώσεις των επιπέδων β-αμυλοειδούς και tau στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Ορισμένα ανεξάρτητα απεικονιστικά δεδομένα προσφέρουν επίσης προκαταρκτική υποστήριξη.

Μαγνητικές τομογραφίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά την επέμβαση έδειξαν αυξημένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας του εγκεφάλου, έναν σημαντικό κόμβο που σχετίζεται με τη μνήμη.

Υπερηχογραφικές εξετάσεις έδειξαν επίσης αυξημένη ροή αίματος στις σφαγίτιδες φλέβες και στις καρωτίδες του λαιμού.

Τα ευρήματα αυτά αποτελούν ενδείξεις, αν και ακόμη προκαταρκτικές, ότι μπορεί να υπάρχει αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της εγκεφαλικής συνδεσιμότητας πίσω από τις κλινικές και συμπεριφορικές βελτιώσεις.

Ωστόσο, δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα: αλλάζει πραγματικά η πορεία της νόσου ή πρόκειται απλώς για μια προσωρινή ανακούφιση;

Ο μεγάλος φόβος: θα επιστρέψει η νόσος;

Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και από τις συνεντεύξεις με φροντιστές ασθενών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επίσημης μελέτης στην επαρχία Χενάν της Κίνας.

Οι αναφορές τους δείχνουν ότι οι βελτιώσεις που αντιλαμβάνονται είναι συχνά διακριτικές και ασυνεπείς και μπορεί να επηρεάζονται όχι μόνο από αντικειμενικές αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς, αλλά και από τις προσδοκίες και τη συναισθηματική φόρτιση της οικογένειας.

Παράλληλα, αρκετοί γιατροί υποστηρίζουν ανεπίσημα ότι έχουν ακούσει από συναδέλφους τους στην Κίνα πως η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει εκ νέου επιδείνωση μέσα σε έναν χρόνο από την επέμβαση.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί από τις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την ιδέα ότι η dcLVA μπορεί να τροποποιήσει μακροπρόθεσμα τη νόσο.

Το ζήτημα της διάρκειας των αποτελεσμάτων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Ο Jonathan Kipnis δεν είναι πεπεισμένος ότι οι βελτιώσεις θα διαρκέσουν. Χρησιμοποιεί μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση.

Η dcLVA, υποστηρίζει, μπορεί να μοιάζει με μια παράκαμψη σε έναν δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η παράκαμψη μπορεί να διοχετεύσει προσωρινά την κίνηση, αλλά δεν διορθώνει την αιτία του προβλήματος.

«Το σύστημα θα ξαναβουλώσει ξανά και ξανά», προειδοποιεί ο Kipnis, ο οποίος εργάζεται στην Washington University School of Medicine στο Σεντ Λούις του Μιζούρι.

Για τις οικογένειες, ωστόσο, η προοπτική μιας έστω προσωρινής βελτίωσης έχει τεράστια σημασία.

Για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο άνοιας, ακόμη και ένας χρόνος με καλύτερη επικοινωνία, κινητικότητα και αναγνώριση των αγαπημένων του προσώπων μπορεί να αλλάξει δραματικά την καθημερινότητα ολόκληρης της οικογένειας.

«Αν ο ασθενής μπορεί να βελτιωθεί έστω και για έναν χρόνο, αυτό είναι ένα ολόκληρο θαύμα για τον ασθενή και την οικογένειά του», λέει ο JP Hong.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Kipnis είναι σύμβουλοι της Medical Microinstruments (MMI), μιας εταιρείας ρομποτικής χειρουργικής με έδρα το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα. Η εταιρεία βρίσκεται πίσω από μια μελέτη 15 ασθενών με dcLVA, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που προβληματίζει τους επιστήμονες: η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται ορισμένες από τις βελτιώσεις.

Ο Jeff Iliff, ένας από τους επιστήμονες που είχαν μελετήσει το σύστημα απομάκρυνσης υγρών από τον εγκέφαλο και εργάζεται πλέον στην University of Washington School of Medicine στο Σιάτλ, δυσκολεύεται να εξηγήσει το φαινόμενο.

«Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το γεγονός ότι οι επιδράσεις φαίνεται να είναι σχετικά άμεσες», λέει.

Ο Iliff είναι επίσης αμειβόμενος σύμβουλος της MMI.

«Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός με αυτή την ταχύτητα», σημειώνει.

Η dcLVA βρίσκεται έτσι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν ασθενείς που εμφανίζουν εντυπωσιακές βελτιώσεις, προκαταρκτικά επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν αλλαγές σε πρωτεΐνες και στην εγκεφαλική συνδεσιμότητα και μια βιολογικά εύλογη θεωρία για τον τρόπο δράσης της.

Από την άλλη, παραμένουν μεγάλα κενά στην επιστημονική τεκμηρίωση, απουσιάζουν ακόμη τα αποτελέσματα μεγάλων, αυστηρά ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών και υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη διάρκεια των αποτελεσμάτων.

Και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας. Μια επέμβαση τόσο κοντά σε σημαντικά αγγεία και νεύρα δεν είναι χωρίς κινδύνους. Οι ειδικοί επισημαίνουν μεταξύ άλλων τον κίνδυνο λοίμωξης, αιμορραγίας και τραυματισμού γειτονικών νεύρων.

Η επιστημονική κοινότητα, επομένως, δεν έχει ακόμη απάντηση στο αν η dcLVA αποτελεί μια πραγματική νέα θεραπευτική προσέγγιση για το Αλτσχάιμερ ή μια εντυπωσιακή αλλά προσωρινή παρέμβαση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εικόνα του 84χρονου άνδρα να περπατά ξανά στους διαδρόμους του νοσοκομείου, μήνες μετά την επέμβαση, έχει ήδη αλλάξει τη συζήτηση γύρω από τη νόσο. Τώρα, το βάρος πέφτει στην επιστήμη: να αποδείξει αν αυτό που μοιάζει με θαύμα μπορεί πράγματι να μετατραπεί σε ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία.

Με πληροφορίες από το Nature