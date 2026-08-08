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Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη λύπη του που ο πατέρας του δεν μπορεί να αντιληφθεί την ανάληψη των καθηκόντων του, τονίζοντας ότι το επίτευγμα ανήκει σε ολόκληρη την οικογένεια.

Η προσωπική εμπειρία του Μπέρναμ με το σύστημα κοινωνικής φροντίδας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του ατζέντας για την αναμόρφωση του προβληματικού τομέα της φροντίδας στη Βρετανία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς μια βαθιά μεταρρύθμιση που θα διορθώσει τα διαχρονικά ελλείμματα του κοινωνικού συστήματος.

Παρά τις προηγούμενες πολιτικές αποτυχίες του στο συγκεκριμένο θέμα, ο Μπέρναμ δηλώνει αποφασισμένος να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της κοινωνικής φροντίδας.

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Ιδιαίτερα συγκινημένος μίλησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ για τον πατέρα του, Ρόι, ο οποίος πάσχει από προχωρημένο Αλτσχάιμερ και φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας.

Ο Μπέρναμ αποκάλυψε μια συγκινητική στιγμή που εκτυλίχθηκε όταν επισκέφθηκε τον πατέρα του, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην Ντάουνινγκ Στριτ. Οι εργαζόμενοι στον οίκο ευγηρίας γνώριζαν περίπου την ώρα που θα περνούσε από την πρωθυπουργική κατοικία και αποφάσισαν να βάλουν τον Ρόι μπροστά στην τηλεόραση, ώστε να παρακολουθήσει την ιστορική στιγμή.

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«Κάτι υπέροχο συνέβη», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός, εμφανώς φορτισμένος. Όπως του εξήγησε η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας, οι εργαζόμενοι έβαλαν τον πατέρα του στην καρέκλα του και τοποθέτησαν την τηλεόραση ακριβώς μπροστά του.

«Ήμασταν έξι γύρω του και του λέγαμε: “Κοίτα, Ρόι! Κοίτα!”. Και τότε γύρισε και είχε μια στιγμιαία αντίδραση. Μας είπαν ότι πίστεψαν πως κατάλαβε», περιέγραψε.

Σε αυτό το σημείο, ο Μπέρναμ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Πρέπει να είμαι προσεκτικός γιατί αυτό με συγκινεί αρκετά», είπε.

Speaking to journalist Elizabeth Day, Andy Burnham explained that his father, who has dementia, isn’t aware that his son has become the prime minister of the United Kingdom. pic.twitter.com/QpzYFe0YBy — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 7, 2026

«Θα ήταν τόσο περήφανος»

Πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του, ο Μπέρναμ είχε μιλήσει για τη λύπη του επειδή ο πατέρας του, εξαιτίας της ασθένειάς του, δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί τον νέο ρόλο του γιου του.

«Θα ήταν περήφανος. Από τη δική μου οπτική γωνία, είναι και δικό του επίτευγμα. Είναι επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας, παρότι ο ίδιος δεν το γνωρίζει», είχε δηλώσει.

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Η προσωπική εμπειρία της οικογένειάς του με το σύστημα κοινωνικής φροντίδας έχει επηρεάσει σημαντικά και την πολιτική του ατζέντα. Ο Μπέρναμ έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνική φροντίδα στη Βρετανία.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έχω προσωπική εμπειρία από το σύστημα. Ο πατέρας μου πάσχει από Αλτσχάιμερ και βλέπεις τι πρέπει να αντέχουν οι εργαζόμενοι. Δεν φταίνε αυτοί. Το σύστημα είναι ελαττωματικό», τόνισε.

Στόχος η μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά όσο παραμένει προβληματικό το σύστημα κοινωνικής φροντίδας.

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«Το NHS δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται όσο υπάρχει ένα δυσλειτουργικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας που δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τα νοσοκομεία», ανέφερε.

Ο Μπέρναμ έχει ασχοληθεί με το ζήτημα εδώ και χρόνια. Το 2010, όταν ήταν υπουργός Υγείας, είχε παρουσιάσει σχέδιο για τη δημιουργία μιας εθνικής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας στην Αγγλία. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι επικριτές της υποστήριξαν ότι θα οδηγούσε σε έναν «φόρο θανάτου» για τη χρηματοδότησή της.

Ο ίδιος έχει περιγράψει αργότερα εκείνη την περίοδο ως πολιτική αποτυχία. «Τη στιγμή που κυκλοφόρησε εκείνη η αφίσα με τις ταφόπλακες, όλα τελείωσαν. Οι μεταρρυθμίσεις μου είχαν πεθάνει», είχε παραδεχτεί.

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Παρά το παρελθόν αυτό, δηλώνει αποφασισμένος να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο στη μεταρρύθμιση του συστήματος κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας. Κατηγορεί, μάλιστα, το Γουέστμινστερ ότι επί χρόνια αποφεύγει να λάβει δύσκολες αποφάσεις για ένα ζήτημα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.

«Ας βρούμε το θάρρος να διορθώσουμε τα μεγάλα ζητήματα που η πολιτική έχει παραμελήσει, όπως η κοινωνική φροντίδα, και ας έχουμε την πεποίθηση να βγούμε μαζί και να υποστηρίξουμε τα σχέδιά μας», δήλωσε.

Η πολιτική αλλαγή που δεν πρόλαβε να γνωρίσει ο πατέρας του

Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε επίσης σε μια ακόμη πτυχή της σχέσης του με τον πατέρα του. Λόγω της προχωρημένης κατάστασης της υγείας του, ο Ρόι δεν έχει αντιληφθεί ότι ο γιος του έχει πλέον υιοθετήσει μια πολιτική θέση που ο ίδιος υποστήριζε εδώ και χρόνια: την καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης στο εκλογικό σύστημα.

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«Δεν νομίζω ότι συνειδητοποίησε ποτέ, λόγω της κατάστασής του, ότι έχω πλέον αποδεχτεί την αναλογική εκπροσώπηση. Ήταν μία από τις αποστολές του να με πείσει να την αποδεχτώ», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

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Η προσωπική ιστορία του Μπέρναμ με τον πατέρα του αποτελεί, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, μία από τις βασικές πηγές της πολιτικής του αποφασιστικότητας για την αναμόρφωση της κοινωνικής φροντίδας στη Βρετανία.

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