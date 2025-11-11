Διατηρεί την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ με 29,2% έναντι 15% του ΠΑΣΟΚ, όμως «χάνει» 4 από τις 13 περιφέρειες, καθώς το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει σημαντικά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, περιοχές με έντονο αγροτικό και παραγωγικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις περιοχές προκύπτει κυρίως λόγω της μείωσης της δύναμης της ΝΔ και όχι λόγω της αύξησης των δικών του ποσοστών.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%,η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου το 24% λέει ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7 % την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, το 8% άλλο. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 19,6%.

Εντύπωση προκαλεί και η απάντηση στην ερώτηση «εκτός από το κόμμα που επιλέξατε, ποιο θα είχατε ως δεύτερη επιλογή». Και αυτό γιατί το 12,4% απαντά τη Φωνή Λογικής, το 10,8% το ΠΑΣΟΚ, το 9,9% το ΜέΡΑ25, το 9,8% την Πλεύση Ελευθερίας, το 8,5% τη Νέα Αριστερά, το 7,8% την Ελληνική Λύση, το 6,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 6% το ΚΚΕ, το 5,9% τη ΝΔ, το 4,5% τη Νίκη, το 4% το Κίνημα Δημοκρατίας και άλλο το 14,1%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας συγκεντρώνει ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 32%, και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και 0,7% απαντούν ΔΞ/ΔΑ.

Αναφορικά με τη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα μέσα από το λεγόμενο «rebranding» το 29% τη βλέπει θετικά/μάλλον θετικά, το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 6% ΔΞ/ΔΑ.

Στην ερώτηση αν «θα αγοράζατε το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα «Ιθάκη», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, το 75% όχι/μάλλον όχι και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

Οσοι συμμετείχαν στην δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν η κυβέρνηση ελέγχει τα πράγματα στη χώρα ή η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, με το 29% να απαντά ότι ελέγχει την κατάσταση, έναντι του 68% που θεωρεί ότι είναι εκτός ελέγχου και 3% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Το ποσοστό των θετικών απόψεων κινείται στα όρια εκλογικής επιρροής της ΝΔ, ενώ αντιστοίχως, το ποσοστό των αρνητικών για την κυβέρνηση απόψεων αποτελεί το άθροισμα των δυνάμεων των αντιπολιτευτικών κομμάτων στα κεντροαριστερά, αριστερά και δεξιά του εκλογικού φάσματος.

Ωστόσο μόλις 14% εκ των ερωτηθέντων θεωρεί ότι γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 56% θεωρεί ότι γίνεται αντιπολίτευση μόνο για λόγους εντυπώσεων, το 28% εκτιμά ότι γίνεται αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις και το 2% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

